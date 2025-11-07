Названы самые красивые железнодорожные станции мира

Одна из самых престижных в мире премий в области архитектуры и дизайна Prix Versailles (Версальская премия) составила список самых красивых железнодорожных станций 2025 года. Об этом сообщает TimeOut.

Отмечается, что в последнее время перемещения на поездах начали набирать популярность, поскольку цены на авиабилеты растут, а туристы становятся более осознанными в вопросах загрязнения окружающей среды углеродом. Организаторы премии отобрали семь недавно открытых вокзалов и станций метро, которые они сочли «яркими и современными образцами передовой мировой архитектуры».

Так, в число самых красивых станций вошла «Гадигал» в Сиднее, названная в честь местных коренных народов. Эта станция метро была открыта в 2024 году на глубине 25 метров.

Также в список попал железнодорожный вокзал города Монс в Бельгии. Он был построен еще в XIX веке, но пережил масштабную реконструкцию и открылся для пассажиров в конце 2024 года. Отмечается, что это единственный вокзал в списке, который принимает международные поезда.

Кроме того, в число победителей вошел вокзал Байюнь в Китае, который считается одним из главных транспортных узлов города Гуанчжоу, соединяющим его с Пекином.

Станция парижского метро Сен-Дени-Плейель также попала в список. Она открылась в июне 2024 года как новая конечная станция на севере продленной 14-й линии. Вторая французская станция в списке — Вильжюиф-Гюстав Русси в южном пригороде Парижа Вильжюиф.

Две последние станции находятся в Саудовской Аравии — это станции метро KAFD и Каср-Аль-Хокм в Эр-Рияде. Отмечается, что в столице метро было открыто 1 декабря прошлого года.