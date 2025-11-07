EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Главный союзник Кремля в Европе захотел организовать новую встречу Путина и Трампа

2 минуты чтения 21:22 7 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом в том числе для того, чтобы попытаться организовать новую встрече президента США с Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, соратники Орбана утверждают, что такая встреча может положить конец войне в Украине. Так, глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что переговоры с Трампом являются «возможностью для глав двух государств… определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России и, посредством этого, к российско-украинскому мирному соглашению».

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

На встрече с Орбаном Трамп подтвердил, что они намерены обсудить возможную встречу с Путиным. По его словам, главной причиной того, что такой саммит все еще не состоялся, является продолжение боевых действий в Украине и нежелание Путина остановить войну. В то же время Трамп заявил о «хорошем шансе», говоря о потенциальной встрече с Путиным.

Как пишет The Guardian, на переговорах Орбан также намерен добиваться отмены санкций США против российских энергоносителей. На пресс-конференции Трамп допустил смягчения ограничений, поскольку, по его словам, Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России, [потому что] у нее нет портов». 

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

Кроме того, как утверждают анонимные источники газеты, Орбан хочет уговорить Трампа приехать с визитом в Венгрию до парламентских выборов, которые запланированы на апрель будущего года и на которых Орбану предстоит противостояние сильной оппозиции. Жужанна Вег, политолог и руководитель программ Германского фонда Маршалла, заявила, что такой визит станет «большой политической услугой» со стороны президента США.

Далее в ходе пресс-конференции Орбан, отвечая на вопрос Трампа о возможности Украины выиграть войну, заявил, что «чудеса случаются». Трамп, в свою очередь, отметил, что он хотел бы сохранить Будапешт как площадку для саммита с Путиным, и добавил, что завершение конфликта может произойти «в не самом отдаленном будущем».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года