Главный союзник Кремля в Европе захотел организовать новую встречу Путина и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом в том числе для того, чтобы попытаться организовать новую встрече президента США с Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, соратники Орбана утверждают, что такая встреча может положить конец войне в Украине. Так, глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что переговоры с Трампом являются «возможностью для глав двух государств… определить дорожную карту, которая может привести к встрече США и России и, посредством этого, к российско-украинскому мирному соглашению».

На встрече с Орбаном Трамп подтвердил, что они намерены обсудить возможную встречу с Путиным. По его словам, главной причиной того, что такой саммит все еще не состоялся, является продолжение боевых действий в Украине и нежелание Путина остановить войну. В то же время Трамп заявил о «хорошем шансе», говоря о потенциальной встрече с Путиным.

Как пишет The Guardian, на переговорах Орбан также намерен добиваться отмены санкций США против российских энергоносителей. На пресс-конференции Трамп допустил смягчения ограничений, поскольку, по его словам, Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России, [потому что] у нее нет портов».

Кроме того, как утверждают анонимные источники газеты, Орбан хочет уговорить Трампа приехать с визитом в Венгрию до парламентских выборов, которые запланированы на апрель будущего года и на которых Орбану предстоит противостояние сильной оппозиции. Жужанна Вег, политолог и руководитель программ Германского фонда Маршалла, заявила, что такой визит станет «большой политической услугой» со стороны президента США.

Далее в ходе пресс-конференции Орбан, отвечая на вопрос Трампа о возможности Украины выиграть войну, заявил, что «чудеса случаются». Трамп, в свою очередь, отметил, что он хотел бы сохранить Будапешт как площадку для саммита с Путиным, и добавил, что завершение конфликта может произойти «в не самом отдаленном будущем».