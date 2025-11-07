EN
Автор книги о трезвости сел за руль пьяным и убил четырех человек

2 минуты чтения 12:11

Водитель, въехавший в толпу празднующих День независимости в 2024 году в Нью-Йорке, признан виновным в убийстве четырех человек. Им оказался 46-летний Дэниел Хайден — консультант по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и автор книги о трезвости под названием «Трезвый наркоман», пишет People.

По версии обвинения, 4 июля 2024 года Хайден, будучи пьяным, сел за руль своего пикапа Ford F-150 и на скорости около 90 километров в час врезался в толпу в парке Корлирс-Хук. «Хайден полностью нажал на педаль газа и не тормозил до самого столкновения. В результате четыре человека оказались заблокированы под пикапом, еще семеро получили травмы от ударов автомобиля или обломков», — говорится в пресс-релизе окружной прокуратуры Манхэттена.

59-летняя Люсиль Пинкни, 38-летний Герман Пинкни и 43-летняя Ана Морель погибли на месте, а 30-летняя Эмили Руис умерла от полученных травм в больнице, спустя пять дней.

«Хотя этот вердикт не вернет их к жизни, я надеюсь, что это сможет принести хоть какое-то утешение их друзьям и семьям», — заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг-младший.

В ходе процесса сторона обвинения упомянула написанную Хайденом книгу «Трезвый наркоман» как доказательство того, что он осознавал опасность своих действий, когда садился пьяным за руль. Так, прокуроры процитировали фрагмент книги, где Хайден писал, что он «представлял реальную опасность для окружающих и себя самого, когда водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения». Ранее телеканал CBS News сообщал, что незадолго до смертельной аварии Хайдена не пустили на вечеринку в клуб из-за того, что он был сильно пьян.

