Мир

В ЕС подтвердили разработку новых визовых ограничений для россиян

2 минуты чтения 18:05 | Обновлено: 18:06

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил на брифинге в Брюсселе, что ведомство разрабатывает ограничения на выдачу виз россиянам. Об этом сообщает Deutsche Welle. Накануне Politico писало со ссылкой на три анонимных источника, что россиянам хотят перестать выдавать многократные шенгенские визы.

«Мы никогда не комментируем утечки информации. Но я могу подтвердить, что мы рассматриваем введение дополнительных мер и делаем это в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС. Что касается дополнительной информации, то прошу вас следить за будущими решениями», — заявил Ламмерт.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия не может ввести полный запрет на выдачу виз россиянам. Это могут сделать только отдельные государства. Однако Еврокомиссия имеет право менять правила выдачи виз, отметил Ламмерт.

В то же время в посольстве Франции сообщили РБК, что информация о разработке ограничений выдачи виз «безосновательные» и что Франция не намерена менять сво политику в этом вопросе.

5 ноября Politico писало, что новые меры могут вступить в силу уже на этой неделе. По данным издания, речь идет о запрете на выдачу мультивиз «в большинстве случаев» за исключением россиян, которые хотят получить гуманитарные визы или обладают европейским гражданством.

Ранее в рамках 19-го пакет санкций Евросоюз заявил об ограничениях на передвижения по Шенгенской зоне российских дипломатов. Их захотели обязать заранее предупреждать принимающие страны о своих визитах. Таким образом Евросоюз намерен повысить осведомленность о деятельности дипломатов на фоне «все более агрессивной разведывательной деятельности, поддерживающей агрессию России против Украины».

