СМИ: ЕС захотел прекратить выдачу многократных шенгенских виз россиянам

Евросоюз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России и намерен остановить выдачу многократных шенгенских виз в большинстве случаев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников.

Это, как пишет издание, означает, что россияне будут получать только однократные визы. Исключения предусмотрены для тех, кто хочет поехать в Европу по гуманитарным визам или имеет гражданство какой-либо страны-члена ЕС. Ожидается, что новые правила будут приняты и вступят в силу на этой неделе.

Катастрофа «российской Ferrari» Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить Экономика 24 минуты чтения

Politico отмечает, что эти ограничения должны стать очередным способом давления на Россию, которая ведет войну в Украине. Ранее Брюссель уже усложнил россиянам процесс получения шенгенских виз, отменив осенью 2022 года соглашение об упрощенном визовом режиме. Некоторые страны ЕС, например, страны Балтии, также ввели собственные ограничения на въезд на свою территорию.

В то же время Politico пишет, что Европейская комиссия может усложнить процесс выдачи виз россиянам, но не может ввести полный запрет на въезд российских туристов. Согласно статистике, в 2024 году шенгенские визы получили более полумиллиона россиян. В довоенный период их количество было в разы больше. Так, в 2019 году россиянам выдали более четырех миллионов виз.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

Издание также напомнило, что в рамках 19-го пакета санкций Евросоюз решил ограничить передвижения российских дипломатов. Их хотят обязать заранее информировать страны ЕС о планах въехать в Шенгенскую зону. Эта мера призвана улучшить осведомленность европейских государств на фоне «все более агрессивной разведывательной деятельности, поддерживающей агрессию России против Украины».

О том, что Евросоюз планирует ужесточить правила выдачи виз, сообщалось в октябре этого года. Тогда СМИ писали, что нововведения коснутся граждан «недружественных» Европе стран и позволят в частности приостанавливать или отменять безвизовый режим с помощью более гибких процедур.