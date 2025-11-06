Говядина побила рекорд по стоимости

Цены на говядину установили исторический рекорд — килограмм этого мяса сейчас стоит более семи долларов, пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

Одновременно растет и цена на молочную продукцию. Из-за этого производители отправляют меньше животных на мясо. Стоимость килограмма говядины растет пять месяцев подряд, в октябре цена увеличилась еще на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Год к году этот вид мяса подорожал на 17%.

Влияет на стоимость говядины и ситуация на рынках различных стран, приводящая к сокращению поголовья скота. США, являющиеся крупнейшим поставщиком и потребителем говядины в мире, вынуждены увеличить импорт из-за спада производства. Экспорт говядины из США в 2025 году по сравнению с прошлым годом уменьшится на 11%, выпуск сократится на 1%. Это происходит из-за дефицита кормов на внутреннем рынке. Низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия могут привести к сокращению производства в Евросоюзе (-1%) и Аргентине (-3%).

Журналисты Financial Times сообщали, что фермеры не успевают вырастить достаточно скота, чтобы удовлетворить растущий спрос. Потребители начали потреблять больше белка, что является еще одним фактором, провоцирующим рост цен. «Когда фермер хочет увеличить поголовье скота, он не может просто щелкнуть выключателем», — отметил совладелец британской сети стейк-хаус ресторанов Blacklock Дэвид Робертс.

Проблемы американских производителей также связаны с засухой, которая произошла на западе и юго-востоке страны. Это привело к высыханию пастбищ, что вынудило фермеров сокращать стада. Журналисты отмечают, что ранее существовало предположение о снижении спроса на говядину из-за опасений потребителя за состояние окружающей среды. Однако отзывы владельцев ресторанов показывают иную картину — люди хотят больше мяса и стейков, а администрации заведений вынуждены уменьшать порции или сокращать персонал, чтобы смягчить рост цен.