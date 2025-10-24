В мире дорожает говядина

Высокий спрос на говядину со стороны потребителей и нехватка скота привели к резкому росту стоимости этого вида мяса и стейков по обе стороны Атлантики, пишет Financial Times.

При этом запросы потребителей продолжают расти, в прошлом году 71% респондентов Международного совета по информации о продуктах питания заявили, что стараются потреблять больше белка. В 2023 году этот показатель равнялся 67%, в 2022 году — 59%.

Журналисты пообщались с владельцами стейк-хаусов, они отмечают, что фермеры не успевают выращивать достаточного количества скота, чтобы удовлетворить спрос. «Когда фермер хочет увеличить поголовье скота, он не может просто щелкнуть выключателем», — отметил совладелец британской сети Blacklock Дэвид Робертс.

Рестораны вынуждены повышать цены на свои продукты, а также сокращать время работы персонала, чтобы удерживать рост стоимости мяса на приемлемых для потребителей значениях. Однако изменение стоимости все равно остается заметным — цена сырого говяжьего стейка в США за август выросла на 11% год к году, в Великобритании на 27% в годовом исчислении в сентябре.

Рестораторы отмечают, что рост продолжится, если в ближайшее время не изменятся показатели спроса. В США на изменение цен влияет также засуха, произошедшая на западе и юго-востоке страны. Из-за высыхания пастбищ в этих регионах фермеры были вынуждены сокращать поголовье скота.

В материале отмечается, что ранее существовало предположение о снижении спроса на говядину из-за опасений потребителя за состояние окружающей среды. Оно оказалось ложным, теперь владельцы ресторанов вынуждены выбирать между способным отпугнуть посетителей повышением цен, переходом на более дешевые способы производства еды и уменьшением порций стейков.



