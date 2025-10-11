СМИ: ЕС захотел ужесточить правила выдачи виз

В Евросоюзе готовят ужесточение правил выдачи виз для граждан «не желающих сотрудничать» стран. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, которую распространили среди правительств стран-членов альянса.

В документе, как утверждает издание, излагается план «современной и соответствующей целям [ЕС] визовой политики», которая облегчит приезд в Европу талантливых специалистов и затруднит этот процесс граждан для «недружественных» стран. Euractiv отмечает, что подход «кнута и пряника» в визовых вопросах позволит Евросоюзу использовать инструменты внутренней политики для продвижения своих геополитических целей.

Так, в записке сказано, что ЕС будет пересматривать безвизовые соглашения каждые три года или чаще в случае возникновения «чрезвычайных обстоятельств», а также сможет приостанавливать или отменять эти соглашения с помощью более гибкой и быстрой процедуры.

Кроме того, Брюссель сможет вводить точечные ограничения в адрес стран, отношения которых с Евросоюзом «серьезно ухудшились». Эти ограничения могут выражаться в запрете на поездки должностных лиц или приостановке действия всех «несущественных виз», к которым относятся в том числе туристические визы.

Также в Еврокомиссии предложили пересмотреть визовые правила для стран, которые отказываются пускать обратно своих граждан. Для таких государств предлагается разрешить частичную или полную приостановку действия виз для отдельных категорий путешественников.

Помимо этого, в записке идет речь о дополнительном финансировании консульств, которое должно быть направлено на обработку заявлений от квалифицированных работников и студентов, и об открытии возможности получать 10-летние многократные визы для «добросовестных» путешественников. В то же время в Еврокомиссии захотели усилить контроль за частными компаниями, которые обрабатывают заявления на визы от имени стран ЕС.

Как пишет телеграм-канал «Улететь», предлагаемые нововведения сводятся к упрощению получения виз для стран-партнеров ЕС и усложнению этого процесса для «проблемных» государств, к числу которых относится Россия. Отмечается, что пункт о странах, отношения которых с ЕС «серьезно ухудшились», может стать поводом для пересмотра визовой политики относительно россиян.