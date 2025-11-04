Эксперты рассказали о преимуществах России в возможной войне с Европой

Исследователи Французского института международных отношений историк Димитрий Миник, специалист по внутренней и внешней политике России Татьяна Кастуева-Жан и специалист по новейшей истории Поль Морис рассказали Le Monde об уязвимости Европы при войне с Россией и о преимуществах последней в этом случае.

По словам Миника, у российской автократии есть преимущества, поскольку такой политический режим способен заставить общество жить в условиях «высокоинтенсивного конфликта», влекущего за собой человеческие и материальные потери.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

«Сила [России] заключается в ее воздушно-наземных возможностях, а сухопутные войска превосходят европейские. Хотя у Европы может быть качественное преимущество в плане подготовки, командования и тактики общевойсковых действий, Россия обладает решающим преимуществом в плане численности, огневой мощи и мобилизационного потенциала», — считает историк.

В то же время, отмечает Миник, Россия, которая сумела мобилизовать экономику после начала полномасштабной войны в Украине, сталкивается с трудностями при производстве бронетехники с нуля. Сейчас оставшийся со времен Советского Союза запас техники подходит к концу.

Поль Морис, в свою очередь, отметил, что за время войны в Украине «европейская оборонная промышленность не сделала того, что должна была сделать». По его словам, Европа не готова к военному конфликту, а структура Евросоюза влечет за собой трудности для такой подготовки. Кроме того, ведущую роль в НАТО продолжают играть США, от которых Европа зависит в том числе в психологическом плане.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти Общество 15 минут чтения

Миник продолжил, что Евросоюзу следует поддерживать трансатлантические связи и оказывать поддержку Украине. «Кремлевский лидер полон решимости. Он вел эту войну не ради возвращения четырех территорий и повышения ВВП России: его цели — вассализация Украины и пересмотр архитектуры европейской безопасности», — отметил Миник.

Он добавил, что в будущем более вероятна «непрямая конфронтация» Европы с Россией, нежели полноценная война. Под «непрямой конфронтацией» он подразумевает в частности информационные кампании, диверсии, убийства и использование Россией ЧВК.