Женщина получила отрубленные руки вместо посылки с лекарствами

Жительница американского штата Кентукки, чье имя не называется, в минувшую среду, 29 октября, получила посылку, доставленную курьером. Женщина ждала доставку лекарств, однако, когда она открыла посылку, в ней оказались две человеческие руки и четыре пальца во льду. Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, женщина позвонила в службу спасения, которая прислала к ней местного коронера Скотта Дэниела. Он забрал у американки полученные ею конечности и отвез их в морг. Коронер отказался разглашать название курьерской службы, которая доставляла посылку, и имя получательницы.

Отмечается, что женщина ждала лекарства с ограниченным сроком годности. В итоге она получила медикаменты на следующий день. Дэниел добавил, что посылка с отрубленными частями тела была отправлена из города Нэшвилл в штате Теннесси, а сами конечности предназначались для учебных занятий по хирургии в одной из городских школ или больниц.

Коронер также рассказал, что он не интересовался, принадлежали ли конечности одному человеку или разным людям. Он предположил, что они были взяты от тел, которые «были предоставлены для научных целей», и добавил, что получившая руки и пальцы американка все сделала правильно.

