Места на кладбище разыграют в лотерею во Франции

Власти Парижа запустили лотерею, в ходе которой жители французской столицы могут получить место на одном из городских кладбищ, где похоронены известные деятели искусства. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, в лотерее участвуют кладбища Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр. На каждом из них есть по 10 старинных надгробий, которые нуждаются в ремонте. Купить надгробие можно за четыре тысячи евро, после чего его необходимо отреставрировать. В обмен на этом парижане получат право на участок для захоронения рядом со старинными памятниками.

Парижский городской совет заявил, что такая схема представляет собой «компромисс» между уважением к умершим и предоставлением жителям возможности быть похороненными в черте города, поскольку сейчас на городских кладбищах осталось мало мест, и большинство из них переполнены с начала ХХ века.

Би-би-си отмечает, что уход за надгробиями — обязанность семей, а не городских властей. Как пишет «Коммерсантъ», те, кому достанутся места на парижских кладбищах, должны будут в течение полугода провести реконструкцию надгробий под присмотром архитекторов, заранее предоставив смету и согласовав проект работ с управлением кладбища.

После этого также в течение определенного срока нужно будет выкупить участок для захоронения поблизости. Если какое-либо из условий не будет соблюдено, парижане лишатся места на кладбище, потеряв уже потраченные деньги. Участки для захоронения на парижских кладбищах сдаются в аренду на определенный срок или бессрочно. Так, 10 лет аренды стоит 976 евро, 30 лет — 3354 евро, а 50 лет — 5260 евро. При бессрочном использовании стоимость составляет 17668 евро.

Заявки на участие в лотерею принимаются только от жителей Парижа. Им нужно заполнить заявку онлайн, а победители будут выбраны случайным образом в январе будущего года.

По данным Би-би-си, на кладбищах Пер-Лашез, Монпарнас и Монмартр захоронены в частности писатели Марсель Пруст, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Эмиль Золя и Сэмюэл Беккет, польский композитор Фредерик Шопен, художник Эдгар Дега, режиссер французской «новой волны» Франсуа Трюффо и другие известные личности. Из-за этого кладбища стали популярным местом у туристов.