СМИ: звезда «Очень странных дел» обвинила коллегу по сериалу в домогательствах и травле

2 минуты чтения 14:00 | Обновлено: 16:16
Британская актриса Милли Бобби Браун подала в суд иск о домогательствах и травле со стороны 50-летнего Дэвида Харбора, ее коллеги по сериалу «Очень странные дела». Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

«Милли Бобби Браун подала жалобу о домогательствах и травле перед началом съемок последнего пятого сезона. Обвинения занимали несколько страниц. Расследование продолжалось несколько месяцев», — рассказал источник.

Результаты расследования пока неизвестны, однако, по словам источника, в иске актрисы нет обвинений в сексуализированных домогательствах. Отмечается, что во время съемок последнего сезона, Браун находилась на площадке вместе с личным представителем.

Новый сезон «Очень странных дел» выйдет в Великобритании и США в конце этого месяца и, вероятно, станет одним из самых популярных сериалов Netflix за всю историю. Отмечается, что стриминговый сервис настолько уверен в своем успехе, что решил выпустить финал в двух частях. Вторую часть, как сообщается, покажут в канун Рождества, а последний эпизод выйдет в кинотеатрах и на Netflix 31 декабря.

«Это будет театральное событие. Ничто не затмит это событие, даже личная жизнь главного героя», — заявил источник.

Ни Netflix, ни представители Браун и Харбора пока не ответили на запросы журналистов. «Netflix никогда не комментирует внутренние расследования, но тот факт, что они не опровергли эту информацию, говорит о многом. Сериал “Очень странные дела” помог Netflix завоевать популярность. Миллионы поклонников по всему миру с нетерпением ждут финала. Никто не хочет, чтобы что-либо отвлекало внимание от этого», — добавил неназванный собеседник.

По данным Daily Mail, обвинения со стороны Милли Бобби Браун появились всего через несколько дней после выхода нового альбома бывшей жены Дэвида Харбора, певицы Лили Аллен. В релизе под названием «West End Girl», как отмечается, Аллен поет об изменах мужа, с которым она состояла в браке четыре года.

Фото:сериал «Очень странные дела

