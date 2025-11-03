Робби Уильямс разработал «кресло интроверта»

Британский певец и автор песен Робби Уильямс разработал совместно с нидерландской компанией Moooi, специализирующейся на дизайне мебели и предметов интерьера, «кресло интроверта», обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно описанию на сайте Moooi, «кресло интроверта» представляет собой «смелое, но в то же время сдержанное, выразительное изделие, которое окутывает [человека] комфортом, спокойствием и мягкостью».

На сайте компании указано, что разработанное Уильямсом кресло стоит почти 4,4 тысячи долларов. Оно выполнено из деревянного каркаса с мягкими накладками, а его поверхность обтянута тканью из шерсти альпаки и хлопка цвета слоновой кости, который, как утверждает компания, «успокаивает нервную систему». В комплекте к креслу также прилагаются дополнительные подушки.

Отмечается, что Робби Уильямс известен экстравагантным поведением на сцене, поэтому его «кресло интроверта» отражает его «новую сторону». «В мире, который так редко замедляется, мы часто мечтаем о месте для передышки. И это кресло — как раз такое место», — рассказал о своей работе музыкант. По его словам, на разработку кресла его сподвиг опыт борьбы с тревожностью.

Весной Робби Уильямс рассказал, что он испытывает дискомфорт из-за внимания к нему фанатов и боится общаться с незнакомыми людьми. По словам музыканта, он научился маскировать свой страх, однако когда к нему обращается незнакомец, Уильямс испытывает панику. Из-за этого он отказался фотографироваться с поклонниками во время одного из перелетов. В то же время Уильямс добавил, что он благодарен своим фанатам.