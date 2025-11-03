EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Робби Уильямс разработал «кресло интроверта»

2 минуты чтения 20:13

Британский певец и автор песен Робби Уильямс разработал совместно с нидерландской компанией Moooi, специализирующейся на дизайне мебели и предметов интерьера, «кресло интроверта», обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно описанию на сайте Moooi, «кресло интроверта» представляет собой «смелое, но в то же время сдержанное, выразительное изделие, которое окутывает [человека] комфортом, спокойствием и мягкостью».

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

На сайте компании указано, что разработанное Уильямсом кресло стоит почти 4,4 тысячи долларов. Оно выполнено из деревянного каркаса с мягкими накладками, а его поверхность обтянута тканью из шерсти альпаки и хлопка цвета слоновой кости, который, как утверждает компания, «успокаивает нервную систему». В комплекте к креслу также прилагаются дополнительные подушки.

Отмечается, что Робби Уильямс известен экстравагантным поведением на сцене, поэтому его «кресло интроверта» отражает его «новую сторону». «В мире, который так редко замедляется, мы часто мечтаем о месте для передышки. И это кресло — как раз такое место», — рассказал о своей работе музыкант. По его словам, на разработку кресла его сподвиг опыт борьбы с тревожностью.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Весной Робби Уильямс рассказал, что он испытывает дискомфорт из-за внимания к нему фанатов и боится общаться с незнакомыми людьми. По словам музыканта, он научился маскировать свой страх, однако когда к нему обращается незнакомец, Уильямс испытывает панику. Из-за этого он отказался фотографироваться с поклонниками во время одного из перелетов. В то же время Уильямс добавил, что он благодарен своим фанатам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой