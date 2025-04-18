Робби Уильямс рассказал о дискомфорте из-за внимания фанатов

Знаменитый поп-певец Робби Уильямс рассказал о дискомфорте, который ему доставляет внимание собственных фанатов. Об этом, как пишет Би-би-си, музыкант рассказал в посте на своей странице в инстаграме.

По его словам, он испытывает страх из-за необходимости общаться с незнакомыми людьми и даже паникует каждый раз, когда к нему обращается незнакомец, однако певец утверждает, что за годы карьеры научился «хорошо это маскировать».

Уильямс отметил, что из-за своего страха он отклонил многочисленные просьбы сфотографироваться во время недавнего полета. Он рассказал, что один из поклонников написал ему «прекрасную записку» и попросил о совместной фотографии, однако в ответ певец написал ему записку сам.

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«Я объяснил, что не сплю с 04:30, спал два часа и тащил четверых детей через аэропорт. У меня мешки под глазами, и я борюсь с тревогой», — пояснил Уильямс. «Я объяснил, что если они придут и сфотографируются со мной, моя тревога резко возрастет, потому что тогда весь салон начнет гадать, кто я такой», — добавил он.

«Любое взаимодействие — с незнакомцами или даже с людьми, которых я хорошо знаю, — наполняет меня дискомфортом», — написал Уильямс.

В то же время в своем посте певец подчеркнул, что написал его, чтобы дать «контекст», а не пожаловаться. Он отметил, что испытывает «благодарность» к людям, которые говорят о любви к его творчеству и называют себя его поклонниками.

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По словам Уильямса, необходимость общаться с поклонниками, он рассматривает как «служение» и готов делать все возможное, если это делает кого-то счастливым.

При этом певец пожаловался на существующий, по его словам, негласный закон, согласно которому знаменитости должны быть доступны для своих фанатов 24 часа в сутки, семь дней в неделю, и при этом приветствовать всех незнакомцев «так, будто вы мэр лучшего города».

В связи с этим Уильямс задался вопросом о том, не следует ли ввести ограничение на количество людей, которые могут пообщаться со знаменитостью в день.