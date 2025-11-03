EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Авиакомпания начала нанимать замужних женщин с детьми за повышенный уровень эмпатии

2 минуты чтения 15:20 | Обновлено: 15:21

Китайская бюджетная авиакомпания Spring Airlines объявила о наборе замужних женщин и матерей на должность «воздушных тетушек». По данным газеты South China Morning Post, авиаперевозчик считает, что такие женщины обладают большим жизненным опытом и повышенной эмпатией к пассажирам.

Объявление о наборе бортпроводниц появилось 22 октября. В нем говорилось, что авиакомпания с головным офисом в Шанхае ищет женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Предпочтение отдавалось кандидаткам, которые состоят в браке или имеют детей. По словам неназванного менеджера по работе с персоналом, благодаря жизненному опыту, такие женщины намного лучше заботятся о юных и пожилых пассажирах.

Инициатива, по замыслу авиаперевозчика, также должна была стать примером борьбы с возрастной дискриминацией и расширить возможности трудоустройства для женщин. Отмечается, что установленный законодательством Китая возраст выхода женщин на пенсию составляет 50 лет.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

Однако такое объявление о вакансии вызвало большой резонанс в Китае. Большую часть пользователей возмутила формулировка «воздушные тетушки». «Слово “тетушка” имеет имеет ярко выраженный семейный оттенок. Оно наводит на мысль о традиционных домохозяйках, которые заботятся о мужьях и детях», — написал один из пользователей.

В ответ Spring Airlines заявила, что не имела намерения кого-то обидеть. В авиакомпании пояснили, что термин «воздушная тетушка» появился еще в 1990-х годах, когда гражданская авиация Китая впервые начала нанимать бортпроводниц из числа уволенных женщин-текстильщиц, и с тех пор это название прочно закрепилось.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

«Мы хотели просто отличить их от незамужних кандидаток. Их обязанности, зарплата и карьерные перспективы такие же, как у любой другой бортпроводницы», — сообщил неназванный представитель компании.

Отмечается, что это действительно не первый случай, когда Spring Airlines открывает двери для замужних женщин и матерей. По данным китайского издания Chao News, в настоящее время в авиакомпании работают 88 «воздушных тетушек», 74% из которых уже занимают руководящие должности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой