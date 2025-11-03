Авиакомпания начала нанимать замужних женщин с детьми за повышенный уровень эмпатии

Китайская бюджетная авиакомпания Spring Airlines объявила о наборе замужних женщин и матерей на должность «воздушных тетушек». По данным газеты South China Morning Post, авиаперевозчик считает, что такие женщины обладают большим жизненным опытом и повышенной эмпатией к пассажирам.

Объявление о наборе бортпроводниц появилось 22 октября. В нем говорилось, что авиакомпания с головным офисом в Шанхае ищет женщин в возрасте от 25 до 40 лет. Предпочтение отдавалось кандидаткам, которые состоят в браке или имеют детей. По словам неназванного менеджера по работе с персоналом, благодаря жизненному опыту, такие женщины намного лучше заботятся о юных и пожилых пассажирах.

Инициатива, по замыслу авиаперевозчика, также должна была стать примером борьбы с возрастной дискриминацией и расширить возможности трудоустройства для женщин. Отмечается, что установленный законодательством Китая возраст выхода женщин на пенсию составляет 50 лет.

Однако такое объявление о вакансии вызвало большой резонанс в Китае. Большую часть пользователей возмутила формулировка «воздушные тетушки». «Слово “тетушка” имеет имеет ярко выраженный семейный оттенок. Оно наводит на мысль о традиционных домохозяйках, которые заботятся о мужьях и детях», — написал один из пользователей.

В ответ Spring Airlines заявила, что не имела намерения кого-то обидеть. В авиакомпании пояснили, что термин «воздушная тетушка» появился еще в 1990-х годах, когда гражданская авиация Китая впервые начала нанимать бортпроводниц из числа уволенных женщин-текстильщиц, и с тех пор это название прочно закрепилось.

«Мы хотели просто отличить их от незамужних кандидаток. Их обязанности, зарплата и карьерные перспективы такие же, как у любой другой бортпроводницы», — сообщил неназванный представитель компании.

Отмечается, что это действительно не первый случай, когда Spring Airlines открывает двери для замужних женщин и матерей. По данным китайского издания Chao News, в настоящее время в авиакомпании работают 88 «воздушных тетушек», 74% из которых уже занимают руководящие должности.