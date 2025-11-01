EN
СМИ: Revolut начал блокировать счета россиян с гуманитарными визами ЕС

2 минуты чтения 14:51 | Обновлено: 15:12

Онлайн-банк Revolut начал замораживать и блокировать счета россиян, которые открыли их по национальным визам типа D, сообщают «Медиазона» и «Медуза» со ссылкой на информацию, полученную от клиентов банка.

Revolut объясняет свои действия необходимостью исполнения 19-го пакета санкций ЕС против России, теперь банк предоставляет услуги только обладателям ВНЖ и паспортов стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии. Уведомления о блокировке счетов приходили россиянам спустя несколько минут после просьбы обновить документы ночью 1 ноября.

Своим клиентам банк сообщил, что расторгнет с ними договор 31 декабря 2025 года. Во время блокировки счетов они не могут вносить деньги на счет, снимать их, расплачиваться картой и отправлять средства на другие счета в Revolut.

Журналисты отмечают, что письма получили и россияне, имеющие гуманитарные визы в странах ЕС. Один из источников «Медиазоны» сообщил, что банк заблокировал счет с действующим ВНЖ — собеседница журналистов не успела загрузить его после получения уведомления.

Ранее Revolut позволял открывать счета обладателям визы типа D. При этом банк пообещал не закрывать счет, если необходимые документы будут предоставлены клиентом, сообщение от службы поддержки банка с таким текстом есть в распоряжении «Холода».

Помогающий россиянам проект «Ковчег» отмечает, что решение Revolut может коснуться россиян-обладателей различных типов виз, ожидающих выдачи ВНЖ долгое время из-за загруженности миграционных органов стран ЕС. В качестве примера проект приводит Латвию, власти которой, по данным «Ковчега», часто продлевают действующие визы вместо выдачи ВНЖ.

Соучредитель Revolut Николай Сторонский до 2022 года имел российское гражданство, он отказался от паспорта России ради получения банковской лицензии в Великобритании.

