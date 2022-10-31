Глава Revolut отказался от российского гражданства

Соучредитель британской финтех-компании Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства ради банковской лицензии в Великобритании. У него есть гражданство Великобритании.

Миллиардер принял такое решение после того, как Украина ввела санкции против его отца — генерального директора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского-старшего. В пресс-службе Revolut также напомнили, что Сторонский-младший «решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий».

С 2021 года Сторонский-младший добивается в Лондоне банковской лицензии для Revolut. Сторонский основал Revolut в 2015 году вместе с украинцем Владом Яценко.

Источник: The Telegraph

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