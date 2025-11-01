СМИ: в НАТО разработали план обороны на случай войны с Россией

Верховный главнокомандующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью девять дней назад представил военным представителям стран-членов альянса в Брюсселе «Концепцию линии сдерживания на восточном фланге». Об этом сообщает Welt.

Как пишет издание, теперь НАТО предстоит реализовать на практике секретные планы по обороне альянса, изложенные на почти четырех с половиной тысячах страниц. Отмечается, что важную роль в плане играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение большего количества тяжелых вооружений на восточной границе НАТО и улучшение взаимодействия вооруженных сил для обмена данными.

По данным Welt, план обороны разработали на фоне «серьезной обеспокоенности» в НАТО потенциальным военным конфликтом с Россией. «Никто не знает, как долго продлится война в Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после ее окончания», — рассказал изданию неназванный бывший генерал НАТО. По его мнению, «нулевая фаза» противостояния России, о которой ранее писали аналитики из Института изучения войны, уже началась, и Россия уже готовится к возможной войне с альянсом.

В качестве подтверждения этой мысли Welt напомнил об атаке российских беспилотников на несколько европейских стран, а также реорганизации российских военных округов, которая, как заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин, приведет к увеличению присутствия российских войск на границах со странами НАТО.

«Мы видим, что эти подразделения быстро перебрасываются в Украину после одной-двух недель обучения для участия в боевых действиях. Но в конечном итоге они вернутся», — считает Розин.

Welt пишет, что НАТО видит угрозу в размещении российских войск вблизи границ альянса, поскольку российская армия может начать «молниеносную атаку в случае кризиса», оставив альянсу крайне мало времени для ее предотвращения.