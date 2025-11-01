EN
СМИ: в НАТО разработали план обороны на случай войны с Россией

2 минуты чтения 14:27 | Обновлено: 14:28

Верховный главнокомандующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью девять дней назад представил военным представителям стран-членов альянса в Брюсселе «Концепцию линии сдерживания на восточном фланге». Об этом сообщает Welt.

Как пишет издание, теперь НАТО предстоит реализовать на практике секретные планы по обороне альянса, изложенные на почти четырех с половиной тысячах страниц. Отмечается, что важную роль в плане играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение большего количества тяжелых вооружений на восточной границе НАТО и улучшение взаимодействия вооруженных сил для обмена данными.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

По данным Welt, план обороны разработали на фоне «серьезной обеспокоенности» в НАТО потенциальным военным конфликтом с Россией. «Никто не знает, как долго продлится война в Украине. Но опасность нападения на территорию НАТО, особенно в странах Балтии, станет наибольшей после ее окончания», — рассказал изданию неназванный бывший генерал НАТО. По его мнению, «нулевая фаза» противостояния России, о которой ранее писали аналитики из Института изучения войны, уже началась, и Россия уже готовится к возможной войне с альянсом.

В качестве подтверждения этой мысли Welt напомнил об атаке российских беспилотников на несколько европейских стран, а также реорганизации российских военных округов, которая, как заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин, приведет к увеличению присутствия российских войск на границах со странами НАТО.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

«Мы видим, что эти подразделения быстро перебрасываются в Украину после одной-двух недель обучения для участия в боевых действиях. Но в конечном итоге они вернутся», — считает Розин.

Welt пишет, что НАТО видит угрозу в размещении российских войск вблизи границ альянса, поскольку российская армия может начать «молниеносную атаку в случае кризиса», оставив альянсу крайне мало времени для ее предотвращения. 

