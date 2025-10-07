Аналитики рассказали об ускорении подготовки России к войне с НАТО

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что Россия ускоряет «нулевую фазу» подготовки к возможному конфликту с НАТО в будущем, прорабатывая для этого информационное и психологическое поле.

ISW ссылается на недавнее заявление Службы внешней разведки России (СВР) о том, что Великобритания якобы планирует атаку с участием проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или «иностранное гражданское судно в европейском порту». В СВР заявили, что диверсанты будут утверждать, что они действовали по заданию Кремля. Также Лондон якобы хочет оснастить их китайским подводным оборудованием, чтобы обвинить Китай в поддержке России в войне.

В докладе ISW сказано, что это заявление Службы внешней разведки «следует за аналогичными ложными заявлениями СВР, направленными против европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия».

Отмечается, что СВР все чаще выступает с подобными заявлениями, что свидетельствует о «согласованной модели действий», которая должна создать физические и психологические условия для войны. Так, за последние несколько лет Россия была причастна к прямым и косвенным атакам на территорию НАТО. К ним аналитики отнесли диверсии, помехи для системы радиоэлектронной борьбе (РЭБ), глушение GPS и поджоги.

Наиболее заметной из атак, которые Россия усилила этой осенью, стало вторжение беспилотников в Польшу и Румынию. При этом в отчете ISW отмечается, что пока аналитики не могут утверждать, что Кремль уже решил перейти к более острой конфронтации с НАТО, или назвать сроки, в которые он может это сделать.

При этом Россия следует своим долгосрочным планам по подготовке к войне, пишут аналитики. Это выражается в частности в реструктуризации военных округов на западной границе и наращивании военных баз на границе с Финляндией.

Несмотря на то, что ISW считает, что Россия пока не готовится к активному конфликту с НАТО, ее кампания «стремится посеять страх среди населения Европы и подорвать решимость НАТО». В число целей этой кампании аналитики включили и желание получить уступки в войне с Украиной.