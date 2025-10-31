Пациент с параличом смог приготовить себе еду

Ученые из Неврологического института Барроу в США успешно провели операцию по вживлению микрочипа Neuralink в мозг пациента с квадриплегией (параличом). Теперь с помощью роботизированной руки, установленной на инвалидном кресле, Алекс Конли может самостоятельно готовить себе еду и выполнять некоторые повседневные действия без посторонней помощи.

Квадриплегия — это состояние, при котором из-за травмы спинного мозга человек полностью или частично лишается подвижности всех четырех конечностей. «У меня перелом четвертого и пятого шейных позвонков, и мне поставили диагноз — полное повреждение спинного мозга. Это так почетно, что именно меня выбрали для испытаний роботизированной руки. Для меня это еще один шаг к независимости», — поделился Конли.

Он вспоминает, что когда-то много работал руками, занимаясь сборкой деталей и ремонтом. Однако Конли попал в аварию, после которой лишился подвижности и, как следствие, любимого дела.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

«Я больше не могу чувствовать себя как раньше, но мне сделали операцию и это помогло мне чувствовать себя более уверенно. Теперь я снова могу что-то делать сам и не зависеть от других», — сказал Конли.

Операцию провели в ходе исследования Prime, в котором участвуют пациенты с квадриплегией, вызванной травмой спинного мозга (SCI), и с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). По словам директора Неврологического института Барроу Майкла Лоутона, в рамках проекта имплантаты Neuralink были установлены двум пациентам.

«Первому пациенту мы вернули его цифровую автономию, то есть возможность взаимодействовать с компьютером. Со вторым пациентом, Алексом Конли, мы сделали продвинулись дальше: теперь он может не только взаимодействовать с цифровыми устройствами, но и управлять роботизированной рукой, с помощью которой включает свет, открывает двери и перемещает предметы вокруг себя», — рассказал Лоутон.

Тайна фермера Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь Криминал 12 минут чтения

По его словам, сама операция довольно простая. Утром пациенту устанавливают имплант, а затем наблюдают за ним всю ночь. На следующее утро пациент уже может уйти домой. «Раньше, когда к нам поступали люди с повреждением спинного мозга, мы делали операцию, стабилизировали шею, а потом отправляли их на реабилитацию. На этом все заканчивалось. Мы больше ничего не могли для них сделать. Одна из причин, почему я так воодушевлен проектом Neuralink, в том, что теперь мы наконец можем сказать пациентам: “У нас есть что-то еще, чем мы можем вам помочь”», — сказал Лоутон.

Инженер-механик в Neuralink Джейк Пол объяснил, что с помощью импланта в мозге человек может управлять роботизированной рукой, просто думая о нужных движениях, а система передает эти команды роботу, который выполняет их.