Названы лучшие отели мира

В Лондоне 30 октября представили финальный список международного рейтинга The World’s 50 Best Hotels. Лучшим отелем мира 2025 года был признан Rosewood Hong Kong в Гонконге, который жюри назвало «олицетворением современного азиатского минимализма в сфере гостеприимства».

Судьи World’s 50 Best также оценили впечатляющий масштаб Rosewood, который предлагает более 400 ультра-роскошных номеров. «Ни один другой отель не способен обеспечить столь высокий уровень сервиса одновременно для такого количества гостей», — отметили члены жюри.

Сообщается, что стоимость ночи в отеле начинается от 650 долларов (52,5 тысячи рублей).

Второе место присудили Four Seasons Bangkok, расположенному на берегу реки Чао Прайя. В World’s 50 Best восхитились тем, как отель создает атмосферу курорта посреди шумного мегаполиса. «Каждый номер современный, просторный и нацелен на то, чтобы погрузить гостей в состояние полного расслабления», — подчеркнули члены жюри.

Ночь в этом отеле, как отмечается, обойдется в минимум 450 долларов (36,3 тысячи рублей)

На третьем месте оказался еще один отель в Бангоке и прошлогодний лидер рейтинга Capella Bangkok. «Это образец спокойствия и умиротворения: от минималистичного дизайна в нейтральных тонах с чистыми линиями в японском стиле до блестящего, почти полутелепатического обслуживания, которое предугадывает каждую вашу потребность», — отметили судьи.

Гости могут забронировать номер в таком отеле за 600 долларов (48,4 тысячи рублей).

В список лучших отелей мира также вошли Passalacqua в Италии, Raffles Singapore в Сингапуре, Atlantis The Royal в Дубае, Mandarin Oriental Bangkok в Бангкоке, Chablé Yucatán в Мексике, Four Seasons Firenze в Италии и Upper House Hong Kong в Гонконге.

Также был представлен список отелей с особыми наградами. Так, Mandarin Oriental Qianmen в Пекине признан лучшим новым отелем и получил награду Nikka Best New Hotel Award 2025. Самым экологичным отелем года стал Desa Potato Head на Бали. Atlantis The Royal в Дубае был признан лучшим пляжным отелем, а отель Soneva Fushi на Мальдивах отметили как лучшее олицетворение искусства гостеприимства.