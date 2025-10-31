Король Великобритании лишил брата всех титулов и особняка

Король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата и второго сына королевы Елизаветы II, принца Эндрю, всех титулов, званий и почетных наград. Также ему придется покинуть свою резиденцию в особняке Royal Lodge в Виндзоре и переехать в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Об этом сообщают Би-би-си и Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Теперь младший брат британского короля будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Reuters называет это решение Карла III «одним из самых драматичных шагов» в отношении члена королевской семьи в современной истории Великобритании.

Первая ядерная катастрофа СССР Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор Общество 16 минут чтения

«Эти порицания считаются необходимыми, несмотря на то, что [Эндрю] продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения [в сексуализированном насилии]. Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и будут с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

По данным Reuters, на 65-летнего Эндрю в последние несколько лет оказывалось растущее давление из-за обвинений в связях с известным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии и торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации. Агентство пишет, что Эндрю лишили королевского покровительства в 2022 году.

Из рук в руки Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки Криминал 21 минута чтения

Годом ранее американка Вирджиния Джуффре подала гражданский иск против Эндрю, в котором обвинила его в сексуализированном насилии над ней в подростковом возрасте. В своих мемуарах Джуффре написала, что Эндрю считал занятия с ней сексом «своим неотъемлемым правом». Весной этого года женщина покончила с собой.

Ее семья заявила, что «продолжит борьбу Вирджинии» и что все насильники и пособники, связанные с Эпштейном и его соратницей Гислен Максвелл, должны быть привлечены к ответственности. По данным неназванного источника Reuters, решение Карла III о лишении Эндрю всех титулов поддержали и другие члены королевской семьи, в том числе наследник престола принц Уильям.