Обвинившая члена королевской семьи в сексуализированном насилии женщина покончила с собой

41-летняя Вирджиния Джуффре, обвинившая в сексуализированном насилии британскогоо принца Эндрю, сына Елизаветы II, и Джеффри Эпштейна, которого арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми в целях сексуализированной эксплуатации, найдена мертвой на своей ферме, где она прожила несколько лет. Об этом сообщает The Guardian и NBC News.

Семья Джуффре опубликовала заявление и подтвердила, что женщина совершила самоубийство. «С совершенно разбитыми сердцами мы сообщаем, что Вирджиния скончалась вчера вечером на своей ферме в Западной Австралии. Она покончила жизнь самоубийством, всю жизнь оставаясь жертвой сексуализированного насилия и секс-торговли. <…> Последствия насилия оказались настолько тяжелыми, что для Вирджинии стало невыносимо выдерживать их бремя», — говорится в заявлении.

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Издания отмечают, что у женщины осталось трое детей. Полиция Западной Австралии публично не подтвердила смерть Джуффре, но сообщила, что службы экстренной помощи отреагировали на сообщения о том, что 41-летняя женщина находилась без сознания в доме в Ниргабби, сельскохозяйственном регионе в 75 километрах от города Перт. По их словам, женщине оказали экстренную первую помощь и вскоре констатировали ее смерть.

Под данным The Guardian, Джуффре познакомилась с Гислейн Максвелл, соратницей Эпштейна в 2000 году, и та предложила ей работу у финансиста. В это время, как рассказала Джуффре, ее «передавали по кругу, как блюдо с фруктами». По словам женщины, Эпштейн «продавал» ее своим влиятельным друзьям, включая принца Эндрю и французского модельного агента Жана-Люка Брюнеля.

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В 2009 году она подала гражданский иск против Эпштейна, в котором говорилось, что Джуффре «подвергалась сексуализированной эксплуатации со стороны взрослых коллег Эпштейна, включая королевскую семью». Джуффре достигла соглашения с Эпштейном по этому делу до того, как оно дошло до суда.

В 2021 году Джуффре подала гражданский иск против принца Эндрю в федеральный суд Нью-Йорка, утверждая, что он трижды подвергал ее сексуализированному насилию, когда ей было 17 лет. В документе говорилось, что Максвелл заставила ее заниматься сексом с Эндрю. Принц, в свою очередь отвергал все обвинения. В 2022 году они договорились о внесудебном урегулировании спора. Тогда же Максвелл приговорили к 20 годам заключения по делу о торговле людьми с целью сексуализированной эксплуатации.