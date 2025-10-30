Основатель «Мужского государства» Поздняков «воскрес»

Блогер, основатель интернет-движения «Мужское государство» Владислав Поздняков признался в инсценировке своего убийства, которое якобы было совершено возле отеля на острове Комодо в Индонезии. На видео, опубликованном в его закрытом телеграм-канале, видно, как ему наносят грим с пулевым ранением во лбу.

В комментариях под публикацией многие пользователи возмутились обманом блогера и стали оставлять гневные и оскорбительные сообщения.

«Так, а какие ко мне претензии? Вы здесь все же ради этого и сидите? Я даже не свой канал имею ввиду, а вообще телеграм в целом. Вы же уже реально как нарики, нахуй, дофамино-зависимые, блядь, зависимые от инфоповодов. Вас уже не вставляет СВО, блядь, вам новые войны подавай. Вам подавай теракты, блядь, вам подавай какие-то потрясения, нахуй. Я вам даю это, и в этом и заключается мастерство админки, истинное мастерство!» — прокричал он в голосовом сообщении.

По его словам, подписчики телеграм-канала еще даже «не успели скатиться в дофаминовую» яму после «кайфа от Эльбруса». Вероятно, блогер имел в виду борьбу за выбор символа для новой 500-рублевой купюры.

В начале октября началось всероссийское голосование за выбор объекта Северо-Кавказского федерального округа, который должен был украсить обратную сторону купюры. Поздняков тогда призвал своих подписчиков голосовать за Эльбрус, как «символ мощи и величия России». Главным их «оппонентом» тогда стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который призвал граждан поддержать символику комплекса «Грозный-Сити».

«Не успело пройти две недели и я вам дал новый дофамин. Я вам дал убийство свое! Во времена, когда ничего не происходит я вам нашел инфоповод и я вам дал эти эмоции, ради которых вы здесь и находитесь все!» — выкрикнул он в новом голосовом сообщении.

Ранее в телеграм-каналах и соцсетях стали распространяться видео, в которых Поздняков лежит якобы в луже крови и с пулевым ранением во лбу. Сообщалось, что блогера застрелили у отеля Komodo Flores.

Однако многие подписчики и сторонники Позднякова засомневались в его убийстве и вспомнили про его выдумку с задержанием при пересечении азербайджанской границы.