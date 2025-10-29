В сети обсуждают возможное убийство основателя «Мужского государства» Позднякова

В соцсетях и телеграм-каналах распространяются фотографии с якобы убитым блогером, основателем интернет-движения «Мужское государство» Владиславом Поздняковым. Однако, по данным близкого к силовикам телеграм-канала Shot, в смерти блогера сомневаются даже его подписчики и сторонники.

Телеграм-канал сослался на некоторые «сомнительные ресурсы», которые пишут, что Позднякова застрелили на острове Комодо в Индонезии. Baza, в свою очередь, пишет, что это произошло у отеля Komodo Flores. Телеграм-каналы обратили внимание, что ресурсы блогера неактивны с 12 часов дня по московскому времени.

Тем временем официальной информации об убийстве Позднякова пока нет. В посольстве России в Индонезии телеграм-каналу Baza заявили, что на текущий момент не располагают какой-либо информацией о гибели россиянина. Информация в индонезийских СМИ о стрельбе или убитых российских туристах на острове Комодо также отсутствует.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

Сомнения в смерти блогера появились и у его сторонников, и у подписчиков его телеграм-канала. По данным Shot, многих смущает реалистичность фотографий якобы с места убийства. Другие пользователи предположили, что это просто «акция для прогрева канала Владислава и привлечения внимания в медиапространстве», отмечает Baza.

Телеграм-канал Shot также напомнил, что Поздняков «уже проворачивал похожие манипуляции для привлечения внимания общественности и накрутки на телеграм-канал подписчиков». Так, в 2021 году в телеграм-каналах и СМИ распространилась информация о том, что блогер был задержан при пересечении азербайджанской границы. Однако Госпогранслужба Азербайджана и Погрануправление по Дагестану отрицали его задержание.

Позднее сам Поздняков признался, что выдумал свое задержание. «Разумеется, меня никто не задерживал, это так чисто, вброс для левачков, чтобы порадовались лишний раз», — написал Поздняков в своем телеграм-канале.

Тайна фермера Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь Криминал 12 минут чтения

Поздняков — основатель движения «Мужское государство», созданного в 2016 году. Оно позиционировало себя как антифеминистское и выступающее против межрасовых браков и ЛГБТ-сообщества. По данным РБК, участники «Мужского государства» неоднократно устраивали травлю активистов, частных лиц и предпринимателей. В 2018 году Поздняков получил два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам, однако в 2019 году эмигрировал в Польшу, тогда же суд отменил приговор.

В 2021 году объединение признали «экстремистским» и запретили на территории России. В 2022 году Росфинмониторинг включил «Мужское государство» в реестр «террористов и экстремистов».