Мужчина переночевал на Эйфелевой башне и остался незамеченным

2 минуты чтения 10:49

Мужчина, чье имя не называется, провел ночь внутри Эйфелевой башни в Париже. Охрана башни его не заметила. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, мужчина вошел в башню по купленному онлайн билету через южный турникет около 21:35 вечера в минувший понедельник, 27 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он покинул достопримечательность через западный выход только 13 часов спустя, около 10 утра следующего дня.

Le Parisien пишет, что все это время на лбу мужчины была камера GoPro. При этом неизвестный не причинил никакого вреда Эйфелевой башне. Служба безопасности провела осмотр достопримечательности с двумя группами собак до запуска посетителей утром 29 октября.

Отмечается, что управляющая башней компания подала жалобу, после которой началось расследование инцидента. От дальнейших комментариев в компании отказались. Французская газета пишет, что это проникновение в очередной раз вызвало споры о безопасности башни.

Le Parisien напоминает, что в июле этого года два человека спрыгнули с Эйфелевой башни с парашютами с высоты около 300 метров. После приземления их задержала полиция. Тогда сообщалось, что двое мужчин провели внутри башни более трех часов, прежде чем совершить прыжок. Одним из задержанных оказался «папа бейсджампинга в Париже», который до этого спрыгнул с вершины шпиля собора Парижской Богоматери.

В августе этого года три человека забрались на Эйфелеву башню до ее открытия для посетителей. Один из них также спрыгнул с парашютом, двое других спустились вместе с вызванными на место пожарными.

