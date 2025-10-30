Мигрантофобская партия потерпела поражение на выборах в Нидерландах

В Нидерландах 29 октября прошли досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента). По итогам подсчета более 99% голосов, с отрывом в более 15 тысяч голосов лидирует центристско-либеральная партия D66 во главе с Робом Йетте. Об этом пишет местный телеканал NOS.

Таким образом, D66 получает 26 мест в парламенте, состоящем из 150 депутатов. Такое же количество мандатов, согласно предварительным результатам, получает Ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса.

Для Вилдерса эти выборы обернулись ощутимым провалом. По сравнению с предыдущим составом парламента его партия потеряла 11 мест, напоминает Би-би-си. Как отмечается, на протяжении всей избирательной кампании глава ультраправых лидировал в опросах, однако большинство партий не захотели вступать с ним в коалицию. Это случилось после того, как в июне он распустил собственную коалицию из-за разногласий по вопросам миграции. По данным издания, Вилдерс даже признал, что шансов на то, чтобы самостоятельно сформировать правительство, у него мало.

Тем не менее, 30 октября на своей странице в соцсети Х лидер ультраправых допустил, что экзитполы могут ошибаться, а его партия все еще может сохранить за собой статус крупнейшей в Нидерландах.

«Партия свободы хочет взять на себя инициативу по формированию коалиции, если мы станем крупнейшей партией. Пока не будет стопроцентной ясности по этому вопросу, D66 не должна начинать этот процесс. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить», — написал Вилдерс.

Тем временем в последние недели в Нидерландах среди граждан набирает популярность 38-летний лидер D66 Роб Йетте. Он, как отмечает Би-би-си, завоевал доверие своими уверенными выступлениями в серии телевизионных дебатов и интервью. Его рейтинги также выросли после участия в телевизионной викторине «Самый умный».

«Предварительные результаты голосования показали, что можно победить популистские и крайне правые движения», — цитирует Йеттена газета Financial Times.

Бывший министр энергетики Йетте вел свою предвыборную кампанию в стиле бывшего президента США Барака Обамы и его лозунга «Yes, we can!» на выборах в 2008 году. Эти слова отражали убежденность Обамы в прогрессе США, благодаря упорному труду и надежде.

В случае избрания премьер-министром, Йеттен пообещал сосредоточиться на доступном жилье и энергетике, улучшении системы образования, вопросах миграции, а также движении Нидерландов к более проевропейской и экологичной международной политике, пишет Financial Times.

Его главного оппонента Герта Вилдерса Financial Times назвала «антиисламским радикалом». По словам Элизабет Кёйпер из Европейского политического центра (European Policy Centre), несмотря на значительную потерю голосов на текущих выборах, партия Вилдерса «по-прежнему остается сильной силой в парламенте». Она считает, что в ближайшие годы глава ультраправой партии «будет делать то, что умеет лучше всего: разделять и властвовать со стороны».