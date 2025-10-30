EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Франция впервые изменила определение изнасилования после дела Жизель Пелико

2 минуты чтения 22:22 30 октября

Французские депутаты одобрили законопроект, которым впервые вводится понятие согласия в юридическое определение изнасилования. Его принятию сопутствовало громкое дело об изнасиловании Жизель Пелико. Об этом пишет Politico.

По данным издания, документ был одобрен в среду, 29 октября. Согласно новому закону, теперь любое сексуализированное действие без согласия является сексуализированным насилием. Кроме того, согласие должно быть «свободным и осознанным», дано на конкретное действие и может быть отозвано в любой момент. Закон также прямо указывает на то, что молчание или отсутствие реакции человека не может считаться согласием.

До сих пор французское законодательство определяло сексуализированное насилие, включая изнасилование, как действия, совершенные посредством «насилия, принуждения, угроз или неожиданности». По данным издания, этим пользовались некоторые адвокаты обвиняемых, которые заявляли в суде, что их клиенты «считали происходящее ролевой игрой».

Француженку изнасиловали во сне более 90 раз
Француженку изнасиловали во сне более 90 раз
Ее муж подсыпал ей снотворное и приглашал насиловать ее других мужчин, в том числе соседа. Это выяснилось случайно
Криминал4 минуты чтения

Politico отмечает, что такого закона во Франции правозащитники добивались много лет. Однако поворотным моментом стал громкий судебный процесс, по итогам которого которого 51 мужчина был обвинен в изнасиловании Жизель Пелико, за которым стоял ее уже бывший муж Доминик Пелико.

Комментируя принятие закона, депутат от центристской партии, соавтор законопроекта и автор доклада по этому вопросу в 2023 году Вероник Риоттон заявила, что это «позитивный момент» на фоне политического тупика, в котором оказалась Франция. По ее словам, парламент доказал, что может продвигаться вперед по важным для граждан вопросам.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

В последние годы несколько законодателей пытались принять аналогичный закон, но до дела Пелико этот вопрос оставался практически незамеченным, отмечает издание. В 2022 году предложение Европейской комиссии обязать все страны классифицировать любой сексуализированный акт без согласия как изнасилование было исключено из масштабного законопроекта о насилии в отношении женщин из-за сопротивления ряда стран, включая Францию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позже пояснил, что он поддерживает пересмотр законодательства, но не считает это прерогативой Европы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию