Француженку изнасиловали во сне более 90 раз

Во Франции судят 71-летнего пенсионера Доминика Пелико из города Мазан. Его обвиняют в том, что он накачивал свою жену Жизель транквилизаторами и приглашал в дом мужчин, чтобы те ее насиловали. По данным следствия, в этом участвовали 72 человека, но не всех из них удалось опознать. На компьютерах некоторых фигурантов обнаружили детскую порнографию, а самого Пелико обвиняют еще и в убийстве. Подробности дела, которое потрясло Францию, — в материале «Холода».

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В сентябре 2020 года полиция задержала в супермаркете города Карпентра 67-летнего француза Доминика Пелико. Очевидцы заметили, что он пытался незаметно фотографировать женщин под юбками. Во время обыска полицейские забрали у него телефон и ноутбук. Изучив их содержимое, они обнаружили, что Пелико заходил на анонимную чат-платформу и предлагал незнакомым людям насиловать его жену Жизель.

Следователи также нашли папку с несколькими сотнями видео изнасилований и фотографиями, на которых обнаженная жена Пелико была без сознания. В названии каждого ролика были указаны псевдонимы мужчин и даты изнасилований, все преступления были пронумерованы. Пелико бесплатно публиковал эти видео на том же сайте.

Во время следствия выяснилось, что мужчина подсыпал жене в еду и напитки большую дозу лоразепама (сильнодействующий транквилизатор из группы бензодиазепинов), и она теряла сознание. Затем в дом супругов приходили незнакомцы, которые насиловали женщину. Всех этих людей Доминик Пелико находил в чате «Без ее ведома» на сайте Coco.gg. Его закрыли по решению суда только в июне 2024 года: за свою историю портал фигурировал в 23000 судебных разбирательств, касающихся продажи наркотиков, сексуализированного насилия и педофилии.

В обсуждениях Пелико скрывался под псевдонимом. Он рассказывал потенциальным насильникам, что после использования снотворного мог делать с женой то, от чего она обычно отказывалась. По данным национального Фонда медицинского страхования, в год Пелико получал по 450 таблеток лоразепама. Препарат ему выписывал врач.

Следствие установило, что Жизель Пелико изнасиловали как минимум 92 раза — это продолжалось с 2011 по 2020 годы. Три преступления были совершены уже после первого задержания Пелико — тот вышел под залог и продолжил связываться с мужчинами на форуме. Он пробыл на свободе месяц до момента обнаружения видео. После этого ему предъявили обвинения в изнасилованиях, задержали во второй раз и отправили под стражу.

Пострадавшая не помнит ни одного случая — о сексуализированном насилии над ней она узнала только во время расследования.

«Вы видите на кровати мертвую женщину»

72-летняя Жизель Пелико рассказывала, что ее муж всегда был внимательным и любящим человеком. Она была уверена, что у них прекрасные отношения. Они прожили вместе 50 лет, в браке родились трое детей: дочь и двое сыновей. По словам друзей и соседей семьи Пелико, пара была дружной, но Доминик постоянно называл свою жену «шлюхой» и говорил, что это комплимент.

До того, как стало известно об изнасилованиях, Жизель часто жаловалась на усталость, провалы в памяти и то, что она слишком долго спит. Врач подозревал, что это признаки болезни Альцгеймера.

После просмотра видео со своими изнасилованиями Жизель Пелико сказала: «Меня принесли в жертву на алтарь порока. Вы видите на кровати мертвую женщину. Это не палата, это операционная. Они считали меня мусорным мешком, тряпичной куклой. Это не сцены секса, это сцены изнасилования. Это невыносимо».

Экспертиза обнаружила у Жизель четыре заболевания, передающихся половым путем — Доминик Пелико просил насильников не использовать презервативы. По словам медицинских экспертов, Жизель чудом избежала заражения ВИЧ, сифилисом или гепатитом. До того как стало известно об изнасилованиях, у нее обнаружили воспаление шейки матки, но гинеколог не сделал анализы на венерические заболевания.

На одном из первых судебных заседаний судья рассказал, что на компьютере Пелико обнаружили папку «Моя голая дочь». В ней были фотографии, где его 30-летняя дочь Каролин была голой и без сознания. Когда в суде обсуждали эти кадры, девушка расплакалась. «Я никогда не узнаю, подверглась ли я изнасилованию. Мне теперь придется с этим жить», — сказала она.

В 2022 году Каролин написала книгу «И я перестала называть тебя папой», в которой рассказала о том, как вскрывшиеся факты сексуализированного насилия повлияли на ее жизнь и семью. Все дети Пелико действительно перестали называть его отцом после того, как увидели доказательства преступлений. Каролин также стала президентом движения #MendorsPas, участники которого борются против злоупотреблений с использованием психоактивных медикаментов.

Кроме того, следствие обнаружило, что Пелико тайком снимал в ванной жен своих сыновей, когда они приезжали к ним в гости. Телефон он прятал в сумочке для туалетных принадлежностей, а видео выкладывал на тот же сайт, где находил насильников. По словам внуков Пелико, он часто предлагал им играть «в доктора» и соглашался покупать им игрушки только в том случае, если они разденутся. Сам Доминик Пелико отрицает эти обвинения.

Жизель Пелико развелась с мужем. Она настояла на открытом судебном процессе и отвечала на самые неудобные вопросы следствия и защиты — например, о позах, в которых они занимались сексом. При этом многие из обвиняемых пришли на суд в медицинских масках, чтобы скрыть свои лица. Жизель Пелико заявила, что будет добиваться того, чтобы женщинам больше не смогли подсыпать наркотики или снотворное. Также она попросила прекратить сбор денег на поддержку семьи — в интернете собрали более 40 тысяч евро в ее пользу. Жизель Пелико и ее дети отказались принять эти деньги.

«Муж делает со своей женой, что хочет»

Следствию удалось найти 50 насильников из 72. Судебный процесс над ними и Домиником Пелико начался 2 сентября во французском городе Авиньон. 18 обвиняемых, включая самого Пелико, находятся под стражей. Еще 32 фигуранта сейчас на свободе, но должны посещать заседания, а одного мужчину судят заочно, потому что он находится в бегах. Им грозит до 20 лет тюрьмы по статье об изнасиловании при отягчающих обстоятельствах.

Пелико писал участникам чата, которые интересовались ролевыми играми, в которых разыгрывается изнасилование. По словам заместителя прокурора Авиньона, от его предложений отказывались примерно трое из 10 мужчин. Ни один их тех, кто пришел к ним домой и увидел, в каком состоянии его жена, не отказался от сексуализированного насилия над ней.

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Пелико предупреждал мужчин, что они должны оставить машину далеко от его дома и ждать у двери, пока его жена потеряет сознание. Он просил пришедших помыть руки горячей водой, чтобы Жизель не проснулась от разницы температур, и раздеться на кухне, чтобы не забыть вещи в спальне.

Среди обвиняемых — мужчины в возрасте от 26 до 74 лет, среди которых есть двое пожарных, журналист и медбрат. Двое фигурантов дела ранее отбывали срок за домашнее насилие, а один из них был осужден за изнасилование собственной дочери. Остальные не были судимы.

Один из обвиняемых, пожарный департамента Воклюз Кристиан Л., признался, что его возбуждало бессознательное состояние Жизель. На жестком диске его компьютера полиция обнаружила 728 фото эротического содержания с изображением детей и переписка в Skype с жителем города Мец об изнасиловании его 15-летней дочери. На компьютере еще одного обвиняемого, журналиста Николя Ф., нашли более 4000 фото и 262 видео с кадрами сексуальной эксплуатации детей. Дополнительные обвинения за хранение детской порнографии были предъявлены пяти фигурантам.

В одном из обвиняемых Жизель Пелико узнала человека, который был соседом пары в Мазане. По ее словам, он иногда приходил к ним домой, чтобы пообщаться с ее мужем. «Я встречала его время от времени в пекарне, мы здоровались. Я не могла представить, что он приходил меня насиловать», — сказала Пелико на судебном заседании.

Обвиняемые Патрис Н. и Симон М. заявили, что не совершали изнасилования, потому что муж «обладает правами на тело своей жены» и «он делает со своей женой, что хочет». Почти никто из мужчин не извинился перед жертвой.

Другие изнасилования и убийство

Доминик Пелико также снабжал транквилизаторами одного из обвиняемых, Жан-Пьера Марешаля, чтобы тот мог усыпить собственную жену. Пелико и Марешаль изнасиловали ее не менее 10 раз. Летом 2020 года жена Марешаля проснулась и увидела в своей комнате незнакомого мужчину. Муж ответил ей, что тот хотел посмотреть на нее в нижнем белье. Как сообщает Le Monde, жена Марешаля отказалась от обвинений в адрес своего 63-летнего мужа, которого считает хорошим супругом и отцом. Она не хочет оставлять его ради детей.

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На судебном процессе Доминик Пелико признался в еще одном преступлении на сексуальной почве, которое произошло в мае 1999 года. К сотруднице агентства по недвижимости Эстелле Б. обратился мужчина с просьбой посмотреть квартиру. Там он напал на нее и, угрожая скальпелем, связал ей руки за спиной, наложил смоченный эфиром компресс и совершил «действия сексуального характера». Эстелла Б. осталась в сознании и ей удалось вырваться, но преступление так и не раскрыли. Сам Пелико признался, что импульсивно напал на нее и сбежал, когда столкнулся с сопротивлением.

Также Доминику Пелико предъявляют обвинение в убийстве и изнасиловании, случившемся 33 года назад. В 1991 году 23-летнюю агента по недвижимости Софи Нарм накачали наркотиками, изнасиловали и ударили ножом в грудь. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Пелико отрицает свою причастность к убийству, но следствие связывает эти два случая друг с другом из-за схожести почерка преступника.