СМИ: новые беженцы из Украины вызвали раздражение в Европе

Новый поток молодых мужчин-беженцев из Украины вызвал раздражение у властей стран Европы с большими украинскими диаспорами, пишет Politico.

Население принимающих украинцев в больших количествах Германии и Польши в целом позитивно настроено по отношению к ним, однако новую волну иммиграции пытаются использовать для достижения своих целей крайне правые партии. Власти также недовольны приездом большого количества молодых мужчин.

В конце августа 2025 года власти Украины разрешили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Эта мера, как отмечают журналисты, принималась Киевом в надежде на то, что молодые люди будут возвращаться в страну, не опасаясь автоматического запрета на выезд, а в перспективе пополнять ряды ВСУ. Также власти хотели остановить отъезд подростков в возрасте 16-17 лет.

В итоге молодые люди начали гораздо чаще покидать страну — за последние два месяца в Польше количество приехавших украинцев-мужчин в возрасте 18-22 лет составило 98,5 тысячи человек, в среднем в эту страну за неделю приезжает 1600 украинцев. В Германию за октябрь приезжают 1400-1800 молодых украинцев-мужчин за неделю.

«У многих смешанные чувства по поводу того, как нам быть с молодыми украинцами призывного возраста, которые приехали к нам и, возможно, получают социальные выплаты», — рассказал журналистам депутат входящей в правящую коалицию ФРГ партии СДПГ Себастьян Фидлер.

Politico отмечает, что политические силы Польши и Германии раздражены тем, что молодые украинцы, вероятно, прибывают в их страны, чтобы уклониться от прохождения воинской службы. Депутат Бундестага Юрген Хардт, названный в материале «старшим законодателем по внешней политике» в партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил, что власти страны не заинтересованы в том, чтобы молодые украинские мужчины проводили время в Германии вместо защиты своей страны.

Крайне правые польские силы заявили, что налогоплательщики Польши не должны тратить деньги и нести «расходы на дезертирство» украинцев. Правые политики в этой стране, в том числе и президент Кароль Навроцкий, недовольны объемом льгот, которые украинские беженцы получают в Польше. Похожие требования выдвигает и «Альтернатива для Германии», находящаяся на пике популярности в ФРГ.