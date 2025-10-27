EN
EN
Мир

Основатель «Википедии» рассказал о создании статьи о Гитлере

2 минуты чтения

Основатель «Википедии» Джимми Уэйлс рассказал в интервью The Guardian о том, что авторы не должны принимать чью-либо сторону при написании статей. В качестве такого примера он привел статью о Гитлере.

Уэйлс считает, что у читателя «испаряется доверие», если ему кажется, что источник информации не является нейтральным, причем это происходит даже в тех случаях, если кто-то занимает ту же позицию, что и читатель.

Основатель «Википедии» ссылается на работу Кори Кларка из Пенсильванского университета, в которой изучалась реакция людей на политические позиции разных организаций, от газет до стоматологических клиник и спортивных лиг.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

«Когда люди считали, что какая-то организация политизирована и выступает против их политических взглядов, они доверяли ей меньше. В этом нет ничего удивительного. Но когда люди считали, что организация солидарна с ними… они все равно доверяли ей меньше», — рассказал Уэйлс.

Он также рассказал о случае из собственной биографии времен первого президентского срока Дональда Трампа, когда Уэйлс прочитал один из материалов The Washington Post. Основатель «Википедии» отметил, что ему нравится сама газета, но прочитанная им статья была «тирадой против Дональда Трампа, и [авторы] интерпретировали все доказательства самым негативным образом». Уэйлс добавил, что, хотя он был «на стороне» репортера, он не чувствовал, что ему предоставили полную картину происходящего.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

«Я думаю, мы можем провести различие между тем, что должен делать я, что должен делать кто-то другой, и тем, что должна делать энциклопедия. Гитлер всегда ужасный пример, но в данном случае это отличный пример: статья о Гитлере не обязательно должна быть тирадой против Гитлера. Вы просто записываете, что он сделал, и это сразу же становится обвинительным заключением», — заявил Уэйлс.

По его мнению, к собранным фактам не нужно добавлять оценку и приписывать, что «Гитлер — ужасный человек». Автор статьи, по словам Уэйлса, должен предоставить право сделать выводы читателю. Основатель «Википедии» добавил, что аналогичным принципом руководствовался редактор украинской версии энциклопедии, который сохранял нейтралитет при работе над статьями о войне с Россией. Уэйлс отметил, что «нейтральные факты все равно на стороне Украины».

