СМИ: украинский полковник случайно опубликовал секретные карты

Полковник ВСУ Валентин Манько выложил в своем тиктоке фотографии, на которых видны секретные карты. На это обратили пользователи соцсетей, передает агентство УНИАН.

В комментариях пользователи поинтересовались, слышал ли Манько «что-нибудь» про OSINT-аналитику, кибербезопасность и ответственность за распространение информации с грифом «секретно», а также написали, что полковник «хорошо работает для России».

«Знаете, меня все еще удивляет, что военный “светит” место, куда прилетит, и погибнут подчиненные. Вы — молодец прям», — говорится в одном из комментариев.

Среди тех, кто обратил внимание на публикацию, есть в частности другие офицеры и военнослужащие ВСУ. Один из них потребовал отстранения Манько от должности и понижения его в звании. «Действия таких недальновидных людей создают реальную угрозу, дают врагу возможность идентифицировать местность, позиции и подразделения», — написал он в соцсети Х.

УНИАН отмечает, что ранее Манько попал в другой скандал, когда выложил в свои соцсети видео с танцем под песню «Ебу дал» российской группы «Пневмослон». Эта запись появилась в его аккаунте в 2024 году, а в октябре на нее обратил внимание бывший командир батальона «Азов», попавший в российский плен, Богдан Коротевич.

Также он обратил внимание на другой пост Манько от 2023 года, в котором тот решил выяснить с помощью анимированного фильтра-вопроса, каким персонажем он является в «Слове пацана. Кровь на асфальте» — популярном российском сериале, выпущенном в том же году. В итоге фильтр присвоил Манько персонажа по кличке Турбо, которого сыграл Вячеслав Копейкин.