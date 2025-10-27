EN
Интернет и мемы

Мужчина бросил карьеру в IT ради собак

13:06

Китаец У Ци оставил успешную карьеру в IT, чтобы заниматься дрессировкой собак. Впоследствии он запустил программу анималотерапии для людей с аутизмом, депрессией и деменцией. Об этом пишет South China Morning Post.

Сейчас У Ци 44 года. После окончания университета он работал геймдев-программистом и получал высокую зарплату. А потом решил бросить все и связать свою жизнь с животными. Сначала он открыл центр отдыха и тренировки домашних животных, а затем небольшой зоомагазин. По информации издания, отец У был категорически против такого решения сына и даже просил знакомых не занимать ему денег на новое дело. 

Со временем У Ци стал экспертом по поведению собак и основал благотворительную организацию Paw for Heal (PFH), первую в Китае программу по подготовке терапевтических животных. Волонтеры PFH обучают собак, которые помогают детям с аутизмом, пожилым людям с когнитивными нарушениями и тем, кто сталкивается с тревожностью или депрессией.

По словам У Ци, терапевтические собаки помогают людям лучше взаимодействовать с окружающими, а пожилым — чувствовать себя менее одинокими. С 2012 года PFH подготовила сотни собак и объединила тысячи волонтеров по всей стране. 

Организация сотрудничает с медицинскими учреждениями и школами. Животные участвуют в занятиях для детей с особыми потребностями, посещают дома престарелых и центры реабилитации. В 2023 году PFH представила собственные стандарты обучения и сертификации терапевтических собак, которые, по словам У, «по некоторым параметрам даже строже, чем в Европе и США».

По данным из открытых источников, шестимесячная программа обучения одной собаки-терапевта в школе стоит в среднем 100 000 юаней (примерно 14 000 долларов). У Ци говорит, что его цель заключается в том, чтобы сделать анималотерапию частью повседневной жизни в Китае. «Мы хотим, чтобы больше людей увидели, как животные могут помогать не только телу, но и душе», — говорит он.

Минувшей весной в сети обсуждали нового сотрудника индийского IT-стартапа. Компания официально наняла золотистого ретривера на должность «директора по счастью». У пса сразу же прошел онбординг, быстро появились визитка, корпоративная почта и расписание встреч на ближайшее время. По словам создателя стартапа, в обязанности Денвера входит встречать сотрудников по утрам, участвовать в перерывах и помогать снижать стресс в напряженные дни.

