Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей

Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу

Оливер Уиджер работал в магазине шин 11 лет, пока не узнал, что у него редкое заболевание, которое может привести к параличу. Вскоре он уволился, купил парусную лодку и решил совершить кругосветное путешествие вместе со своей кошкой по кличке Феникс. Он уже проделал путь от Орегона до Гавайев и стал звездой соцсетей. «В плавание с Феникс» — в материале «Холода».

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«Меня зовут Оливер, я корпоративный работник в магазине шин и я просто ненавижу эту жизнь. Я планирую купить парусную лодку и путешествовать на ней по миру до конца своих дней. Это начало моего пути», — эти слова в 2024 году записал на видео 28-летний американец Оливер Уиджер, сидя в машине. На нем была форма магазина Discount Tire.

Уиджер работал в магазине шин 11 лет. По его словам, в 2022 году ему диагностировали синдром Клиппеля-Фейля — редкий врожденный порок развития позвоночника, который со временем может привести к параличу в области ниже шеи.

«Когда я узнал об этом, мой мир перевернулся. Я осознал свою смертность, возненавидел свою работу и корпоративную машину», — рассказал Уиджер в одном из видео

Весной 2024 года он уволился с работы одним днем — без плана и с долгами в 10 тысяч долларов. Спустя неделю он снял все накопления с пенсионных счетов, распродал вещи, переехал из Портленда на побережье Орегона и купил парусную лодку за 50 тысяч долларов. Через год он собирался отправиться в кругосветное плавание.

Фото: @sailing_with_phoenix / Instagram

Весь год Уиджер жил на лодке, питаясь в основном рисом и бобами, чтобы сэкономить деньги. Он чинил судно и готовил его к плаванию. До покупки он ничего не знал о парусном спорте и учился управлять лодкой по ютубу. Уиджер назвал судно «Феникс» в честь своей кошки, которая стала его единственным напарником в плавании.

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«Я оплачивал все с кредитных карт, имея лишь смутное представление о том, как буду потом отдавать долги. Но в итоге у меня все получилось», — рассказал Уиджер.

Самый сложный и лучший год

30 апреля 2025 года Уиджер отправился в свое первое плавание. Вместе с кошкой Феникс он собирался пересечь Тихий океан и добраться из Орегона до Гавайев. Такой путь обычно занимает от 20 до 30 дней.

После покупки лодки Уиджер начал вести видеодневник в соцсетях: снимал, как чинил судно, справлялся с морской болезнью, делал себе кофе, готовил и принимал душ. Но его ролики стали виральными в момент, когда он вышел в открытый океан. Уиджер выкладывал видео с кадрами закатов, с летучей рыбой и кальмаром, которые случайно попали на палубу.

Он также рассказывал о трудностях на своем пути. Например, однажды из строя вышел руль, и лодку в течение трех часов кренило набок, пока он чинил поломку. Как-то Уиджер случайно запер себя в моторном отсеке и выбрался оттуда, сломав петли двери гаечным ключом.

«Я знаю, что опыта у меня маловато. Но я <…> учился управлять лодкой семь дней в неделю, 12 часов в день, целый год. Я знал ее как свои пять пальцев. Я стал дизельным механиком, сантехником, электриком, штурманом, моряком», — говорил он

Для кошки Феникс первые пару дней были тяжелыми, рассказывал Уиджер. Но в какой-то момент он почувствовал, что она справляется лучше, чем он сам. «Я разговариваю с ней как с человеком», — отмечал Уиджер.

Фото: @sailing_with_phoenix / Instagram

Сейчас за его видеодневником следят более 3 миллионов подписчиков в инстаграме и тиктоке.

«У меня спрашивают: “Каково чувствовать себя знаменитостью?” Не думаю, что я знаменит. Я этого не чувствую, потому что Тихому океану нет до этого никакого дела», — рассказывает Уиджер

Он запустил краудфандинговую кампанию на GoFundMe с целью собрать 10 тысяч долларов, чтобы покрыть задолженность по кредитным картам, но уже получил более 100 тысяч долларов. Уиджер стал продавать свой мерч, а бренды сбрасывали ему посылки с воздуха.

«Я думал, что окажусь в долгах к моменту прибытия на Гавайи и проведу от шести месяцев до года, работая там, чтобы их выплатить… Но теперь все, что мне нужно, — это просто добраться до Гавайев», — сказал Уиджер 13 мая 2025 года.

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24 мая 2025 года Уиджер с кошкой Феникс приплыли к берегам Гавайев. Его встретили подписчики, репортеры и губернатор Джош Грин. Путешественник решил остаться на островах на какое-то время, чтобы исследовать местность и починить лодку. Дальше он отправится к Французской Полинезии.

«Раньше у меня не было ни цели, ни смысла. Я ненавидел свою работу, страдал от недосыпа, у меня была зависимость от кофеина, и я был крайне перегружен <…>. Я жил так изо дня в день в течение многих лет, не зная, как изменить свою жизнь, хотя пытался и каждый раз терпел неудачу, — говорил Оливер. — Сейчас я работаю над лодкой, у меня все еще есть зависимость от кофеина и я все еще в постоянном стрессе. Но улыбка настоящая. У меня есть цели и смысл, и все безумно тяжелое, что я делаю, — ради своей мечты, а не чужой».

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