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Интернет и мемы

Стартап из Индии нанял золотистого ретривера на должность «директора по счастью»

2 минуты чтения 21:24 30 мая

Стартап из Индии, специализирующийся на технических разработках в области сельского хозяйства, официально нанял на работу золотистого ретривера, пес получил должность «директора по счастью». Об этой пишет местное СМИ The Indian Express, информацию в своем аккаунте в LinkedIn подтвердил сооснователь компании Рахул Арепака.

«Познакомьтесь с нашим новым сотрудником, Денвером, директором по счастью. Он не программирует. Ему все равно. Он просто появляется, покоряет сердца и заряжает энергией», — отметил Арепака. Мужчина также сообщил, что у пса будут лучшие бонусы в компании.

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Журналисты отмечают, что пост о псе завирусился и набрал более 10 тысяч просмотров, на данный момент под ним также оставлено более 16 тысяч реакций. Люди позитивно восприняли решение компании и требуют взять на работу и их.

«Афиша Daily» сообщает, что Денверу уже выдали собственную визитку, а также назначили личный график встреч и создали адрес электронной почты. В его обязанности входит приветствие сотрудников по утрам, участие в перерывах, создание комфортной обстановки во время напряженных рабочих дней и проведение коротких неформальных «кофейных сессий».

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Ранее СМИ со ссылкой на результаты исследования, проведенного в 20 странах, рассказали о том, что питомцы снижают уровень стресса лучше партнеров. 58% опрошенных после тяжелого дня на работе предпочли компанию домашнего животного, а не других людей. Также участника опроса рассказали, что они обращаются к питомцам за эмоциональной поддержкой чаще, чем к детям, друзьям, родственникам и партнерам.

«Домашние животные не осуждают, не перебивают и не дают советов», — отметила Тэмми Кинг, старший научный сотрудник научного института Уолтема. 80% опрошенных также рассказали, что именно домашние животные напоминают им о необходимости сделать перерыв во время работы. Половина из них сообщили о том, что это происходит ежедневно.

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