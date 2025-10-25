Сотни заключенных ошибочно освободили в Британии

Власти Великобритании за период с марта 2024 года по март 2025 года ошибочно освободили 233 заключенных из мест лишения свободы, еще 29 человек были безосновательно освобождены в зале суда. Об этом пишет Sky News со ссылкой на правительственные отчеты.

Темпы роста таких ошибок в стране измеряются десятками процентов — за последний год количество ошибочных освобождений выросло на 128%. Некоторые случаи происходят из-за несогласованности действий государственных органов, а причину последнего из власти не могут объяснить второй день.

Эта тема начала обсуждаться в англоязычных СМИ после ошибочного освобождения из тюрьмы 41-летнего гражданина Эфиопии Хадуша Кебату, осужденного за сексуализированное насилие в адрес женщины и 14-летнего подростка.

Мужчину должны были освободить из тюрьмы для дальнейшей депортации, однако по неизвестным причинам сотрудники иммиграционной службы не забрали его и не доставили в центр для готовящихся к высылке иммигрантов. The Guardian отмечает, что Кебату был растерян, когда его освободили, и не знал, куда ему следует ехать.

Источники рассказали журналистам The Telegraph, что мужчину ошибочно отнесли к категории условно-досрочно и выдали пособие в размере 76 фунтов, позже его заметили в центре Челмсфорда, когда он спрашивал у прохожих дорогу.

Работающие в тюремной системе оценивают ситуацию в ней как близкую к катастрофической, поскольку большой объем документов на освобождение оформляется неопытными сотрудниками. При этом одновременно из мест лишения свободы в Британии освобождаются десятки заключенных.

Ошибочное освобождение Кебату состоялось 24 октября, полиция Британии до сих пор не задержала мужчину и сейчас пытается составить примерный маршрут его перемещений по Лондону. Официальный представитель полиции записал обращение к мужчине, в котором призвал его сдаться властям, позвонив по телефону или заявив о себе в ближайшем полицейском участке.