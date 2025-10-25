EN
Мир

Подростка поставили на колени и надели на него наручники из-за пачки чипсов

2 минуты чтения 12:07

В округе Балтимор, штат Мэриленд, вооруженные полицейские приехали к подростку, который вышел из школы после тренировки по футболу. Школьника поставили на колени и надели на него наручники. Позже выяснилось, что это произошло из-за пачки чипсов, которую ИИ-система безопасности ошибочно приняла за оружие, сообщает Би-би-си.

По данным издания, 16-летний подросток по имени Таки Аллен рассказал, что после футбольной тренировки он доел пачку чипсов Doritos и положил пустую упаковку в карман. Через 20 минут к нему приехала полиция.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

«Приехала полиция, около восьми полицейских машин, и все они выскочили, направив на меня оружие, и стали говорить, что нужно лечь на землю. <…> Они приказали мне встать на колени, арестовали меня и надели наручники», — рассказал Аллен.

В местном полицейском управлении заявили, что подростка действительно заковали в наручники, но опровергли, что его арестовали. «Инцидент был благополучно урегулирован после того, как было установлено, что угрозы нет», — говорится в заявлении полиции. Там добавили, что правоохранители «отреагировали надлежащим образом и пропорционально, основываясь на предоставленной на тот момент информации».

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Полицейские обыскали Аллена и убедились, что у него нет оружия. В компании, которая поставляет в школы системы безопасности на базе искусственного интеллекта, заявили, что их система обнаружила у школьника «нечто, похожее на огнестрельное оружие». ИИ отправил соответствующий сигнал в полицию.

В компании отметили, что подозрение ИИ прошло проверку человеком, и добавили, что «в реальных условиях обнаружение огнестрельного оружия — дело непростое». Тем не менее, Аллен заявил, что теперь он предпочитает не выходить после тренировки с чипсами или напитками.

