Мальчик проглотил сотню магнитов и лишился части кишечника

В Новой Зеландии хирурги удалили 13-летнему мальчику часть тканей кишечника после того, как он проглотил около 100 мощных магнитов, сообщает The Guardian со ссылкой на статью в научном журнале New Zealand Medical Journal.

По словам медиков, подросток съел 80-100 неодимовых магнитов размером 5×2 миллиметра и через неделю был доставлен в больницу после четырех дней болей в животе. Рентген показал, что магнитики выстроились в четыре прямые линии, склеив разные части кишечника между собой. Из-за давления на стенки органа у мальчика начали отмирать ткани в четырех участках тонкой и слепой кишки.

Фото: New Zealand Medical Journal

Хирурги провели мальчику операцию по извлечению магнитов и удалению отмерших участков кишечника. Спустя восемь дней пациент был выписан из больницы. Медики подчеркнули, что такая операция может привести к осложнениям, включая непроходимость, грыжу и хроническую боль.

«Радио Новой Зеландии» (RNZ) отмечает, что неодимовые магниты запрещены в стране с 2014 года, но их до сих пор можно купить в интернете. По данным медиков, съеденные мальчиком магниты были куплены на Temu.

Маркетплейс ответил RNZ, что сожалеет о случившемся и попросил автора научной статьи сообщить им подробности инцидента. Temu пообещал удалить все товары, нарушающие законодательство Новой Зеландии.

В июле российские врачи сообщили о 18-летнем жителе Владивостока, который проглотил 420 граммов деталей магнитного конструктора. Операция по извлечению магнитов длилась около двух часов, при этом звенья были «непростой округлой формы», и их было тяжело подцепить, рассказали в больнице. Полное восстановление после такой операции займет у пациента полгода.

Медики предупредили, что магнитные детали, попадая в организм, начинают притягиваться друг к другу, спаивая между собой петли кишечника. Это может привести к перитониту и смерти.