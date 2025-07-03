18-летний россиянин проглотил 420 граммов магнитов

Во Владивостоке 18-летний местный житель, чье имя не называется, проглотил почти полкилограмма деталей магнитного конструктора. Вызванная родителями юноши бригада «скорой помощи» отвезла его в клиническую больницу №4, где ему провели операцию по извлечению инородных предметов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителей медицинского учреждения.

«В больнице рентген выявил инородные предметы в желудке и тонком кишечнике. Хирурги Юрий Кадров и Деля Катаева оперативно прооперировали молодого человека. Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора», – рассказали в больнице.

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Там отметили, что операция прошла успешно, и пациент сможет вернуться к нормальной жизни уже через полгода. При этом медики подчеркнули, что проглоченные магниты могут представлять серьезную. угрозу не только здоровью, но и жизни человека.

«Попадая внутрь, звенья игрушки магнитятся друг к другу и перепаивают между собой петли кишечника, вызывая тяжелые формы перитонита, когда человека уже невозможно спасти», – предупредил заведующий хирургическим отделением больницы Захар Левин.

О причинах, побудивших 18-летнего юношу наглотаться магнитов, ничего не сообщается. В то же время в больнице уточнили, что пациент страдает неврологическим заболеванием.

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Несколькими днями ранее китайское издание South China Morning Post сообщило о мужчине, из пищеварительного тракта которого врачи извлекли 15-сантиметровую керамическую ложку. Как оказалось, пациент проглотил ее пятью месяцами ранее в Таиланде. Там он напился и пытался с помощью столового прибора вызвать рвоту. В какой-то момент ложка выскользнула из рук, и мужчина проглотил ее. Затем он уснул, а когда проснулся, решил, что ему все приснилось.