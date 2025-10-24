Американки начали принимать тестостерон без рецепта ради повышения либидо

В США среди женщин набирают популярность препараты тестостерона, которые, по их словам, возвращает им либидо и энергию. Однако многие врачи предупреждают об опасных побочных эффектах. Кроме того, ни один такой препарат в стране официально не одобрен для женщин. Об этом пишет The New York Times.

Американка Кэтрин Лин рассказала, что начала принимать тестостерон в 40-летнем возрасте, чтобы вернуть себе былую энергию. Она получила желаемый эффект, а вместе с ним и неожиданный побочный эффект. По словам Лин, впервые за много лет она начала испытывать оргазмы.

Газета побеседовала еще со многими женщинами в США, которые назвали препараты тестостерона «чудодейственными» и поделились «фантастическими историями сексуального пробуждения».

Как и эстроген для мужчин, тестостерон является важным гормоном для женщин, участвующим в развитии костей, мышц и сексуальной функции. Уровень тестостерона у женщин достигает пика в конце подросткового возраста , после чего постепенно снижается и к 60 годам падает примерно наполовину.

У мужчин концентрация тестостерона в десять раз выше, и снижается она значительно медленнее. При дефиците этого гормона у женщин пропадает интерес к сексу, а некоторые физиологические механизмы, отвечающие за сексуальное возбуждение, начинают работать хуже. Например, уменьшается выработка оксида азота, который расслабляет мышцы вокруг клитора и усиливает приток крови.

«Прием препаратов тестостерона изменил мой брак. С вопроса “а как насчет никогда?” до секса шесть раз в неделю», — рассказала 42-летняя Джессика Медина.

Однако прием таких препаратов вызывает обеспокоенность у врачей. Из-за отсутствия одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) многие медики отказываются назначать тестостерон женщинам, потому что не знают, как правильно это делать. Кроме того специалисты предупреждают о риске серьезных побочных эффектов. Среди них сильное выпадение волос, появление акне, хриплый и грубый голос, рост нежелательных волос на лице и теле, а также увеличение размера клитора.

«Женщины должны быть четко информированы о возможных побочных эффектах. Но многие женщины отвечают, что им все равно. Некоторые даже говорят, что им нравится повышенная чувствительность, связанная с увеличением клитора. Тестостерон — как религия. Люди испытывают сильные эмоции, когда речь идет об этом гормоне», — заявила уролог, специализирующаяся на сексуальной медицине, Рейчел Рубин.

По данным газеты, предупреждения врачей действительно не останавливают пациенток. Нередко, получив отказ от гинекологов, женщины старше 40 лет обращаются к альтернативным источникам. Среди них медицинские спа, центры долголетия и wellness-клиники, где им готовы продать гормональные препараты.

Сейчас женщины в США, желающие принимать тестостерон в стандартной дозировке (обычно около пяти миллиграммов в день) сначала должны найти врача, который согласится выписать рецепт. Отмечается, что в качестве альтернативы можно заплатить больше и получить рецепт для компаундной аптеки, где готовят индивидуальные препараты, не регулируемые FDA.