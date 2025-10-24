Меняющий форму остров на границе трех стран стал причиной конфликта

Небольшой остров Санта-Роса на Амазонке стал предметом территориального спора. Он находится на стыке границ Перу, Колумбии и Бразилии. Из-за движения русла реки форма и размер острова меняются из года в год, пишет CNN.

Двое из трех соседей не могут договориться, кому принадлежит эта земля. Перу утверждает, что Санта-Роса находится под ее юрисдикцией. Остров управляется перуанскими властями, а большинство жителей считают себя перуанцами. В 2025 году правительство страны объявило Санта-Росу отдельным округом, объяснив это необходимостью укрепить суверенитет.

Колумбия с этим не согласна. Власти страны заявляют, что острова просто не существовала в 1922 году, когда был подписан договор, закрепивший границу по самому глубокому судоходному руслу Амазонки. По мнению колумбийской стороны, течение реки со временем сместилось, и теперь Санта-Роса находится на территории Колумбии. Президент Густаво Петро обвинил Перу в «незаконном присвоении» острова.

По информации CNN, остров начал заселяться только в 1970-х годах. Сейчас там проживает около трех тысяч человек. Все они вынуждены приспосабливаются к постоянным переменам реки. В сухой сезон ходят пешком по песчаным отмелям, а в сезон дождей передвигаются по затопленным улицам в каноэ.

В последние годы колебания уровня воды усилились из-за засух и непредсказуемых наводнений. По данным геологической службы Бразилии, в 2023 и 2024 годах уровень воды в Амазонке опустился до рекордно низких отметок. Из-за этого местные жители столкнулись с резким ростом цен на продукты, некоторые семьи покидали остров.

Инфраструктура Санта-Росы развита слабо, отмечает CNN. Круглосуточное электроснабжение появилось только недавно, централизованных систем водоснабжения и канализации нет, жители пользуются колодцами. Тем не менее остров считается стратегически важным. Он остается ключевым перевалочным пунктом на Амазонке, через который проходят торговые и туристические маршруты.