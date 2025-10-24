Европа создаст «космического гиганта» для противостояния США и Илону Маску

Ведущие европейские космические компании договорились объединить усилия для создания конкуренции компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска и ее проекту Starlink. Об этом сообщает Reuters, уточняя, что речь идет о французских компаниях Airbus и Thales, а также итальянской Leonardo.

По данным издания, объединенная компания начнет свою работу в 2027 году. Комментируя достигнутое соглашение, министр финансов Франции Ролан Лескюр подчеркнул, что оно «укрепит европейский суверенитет в условиях острой глобальной конкуренции».

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Как отмечает Reuters, европейские космические компании оказались перед необходимостью объединить усилия после того, как их индивидуальные проекты по выводу сложных космических аппаратов на геостационарную орбиту столкнулись с конкуренцией со стороны созданной SpaceX спутниковой сети Starlink, которая использует более дешевые и миниатюрные аппараты, работающие на более низкой околоземной орбите.

Как сообщается, европейский конкурент Starlink будет называться IRIS. Представивший проект финансовый директор Thales Паскаль Бушиа подчеркнул, что этому новому начинаю предстоит столкнуться с суровой конкуренцией. «Этот первый контракт на разработку IRIS не снимает проблем, с которыми сталкивается, в частности, европейская отрасль», — заявил он журналистам.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Согласно озвученным планам, средняя выручка нового проекта через пять лет должна достигнуть сотен миллионов евро в год. После появления сообщений о новом европейском проекте в прессе, акции Leonardo, Thales и Airbus выросли на бирже на 1-2%.

«Эта инициатива, безусловно, позитивна», — говорится в заметке аналитиков итальянского инвестиционного банка Equita. В ней также отмечается, что объединение усилий трех крупнейших аэрокосмических компаний Европы создаст «европейского лидера», способного конкурировать на мировом рынке.