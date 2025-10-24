Европа создаст «космического гиганта» для противостояния США и Илону Маску

Ведущие европейские космические компании договорились объединить усилия для создания конкуренции компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска и ее проекту Starlink. Об этом сообщает Reuters, уточняя, что речь идет о французских компаниях Airbus и Thales, а также итальянской Leonardo.
По данным издания, объединенная компания начнет свою работу в 2027 году. Комментируя достигнутое соглашение, министр финансов Франции Ролан Лескюр подчеркнул, что оно «укрепит европейский суверенитет в условиях острой глобальной конкуренции».
Как отмечает Reuters, европейские космические компании оказались перед необходимостью объединить усилия после того, как их индивидуальные проекты по выводу сложных космических аппаратов на геостационарную орбиту столкнулись с конкуренцией со стороны созданной SpaceX спутниковой сети Starlink, которая использует более дешевые и миниатюрные аппараты, работающие на более низкой околоземной орбите.
Как сообщается, европейский конкурент Starlink будет называться IRIS. Представивший проект финансовый директор Thales Паскаль Бушиа подчеркнул, что этому новому начинаю предстоит столкнуться с суровой конкуренцией. «Этот первый контракт на разработку IRIS не снимает проблем, с которыми сталкивается, в частности, европейская отрасль», — заявил он журналистам.
Согласно озвученным планам, средняя выручка нового проекта через пять лет должна достигнуть сотен миллионов евро в год. После появления сообщений о новом европейском проекте в прессе, акции Leonardo, Thales и Airbus выросли на бирже на 1-2%.
«Эта инициатива, безусловно, позитивна», — говорится в заметке аналитиков итальянского инвестиционного банка Equita. В ней также отмечается, что объединение усилий трех крупнейших аэрокосмических компаний Европы создаст «европейского лидера», способного конкурировать на мировом рынке.