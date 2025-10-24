Ученые нашли быстрый способ борьбы с облысением

Ученые из Национального университета Тайваня рассказали, что нашли простой способ лечения выпадения волос. Они разработали сыворотку, которая в ходе экспериментов всего за 20 дней стимулировала рост волос у мышей.

По данным Британской ассоциации дерматологов, как минимум половина мужчин старше 50 лет теряет часть волос из-за старения организма. Среди других причин облысения также могут стресс, химиотерапия, потеря веса или дефицит железа.

Ученые из Тайваня рассказали, что решили найти быстрый способ восстановить рост волос. Так, в ходе лабораторного эксперимента, ученые нанесли на спины мышей раздражающий кожу лаурилсульфат натрия (SDS), который вызвал у них экзему. Сообщается, что через 10–11 дней на поврежденных участках кожи начали расти новые волосы.

Ученые объяснили, что раздражитель вызвал миграцию иммунных клеток в жировой слой под кожей мышей. Это дало сигнал жировым клеткам о необходимости выделять жирные кислоты, которые поглощаются стволовыми клетками волосяных фолликулов, запускающими рост волос.

«Эти результаты демонстрируют, что повреждение кожи не только вызывает воспаление тканей, но и стимулирует регенерацию волос», – отметили авторы исследования.

После этого эксперимента ученые решили проверить влияние жирных кислот на кожу без применения химических раздражителей. Для этого они приготовили сыворотки из различных жирных кислот, растворенных в спирте. Отмечается, что в лабораторных экспериментах сыворотка всего за 20 дней стимулировала жировые клетки в коже, что поспособствовало регенерации волосяных фолликулов.

«Наши результаты демонстрируют активацию роста волос при местном применении мононенасыщенных жирных кислот. Их природное происхождение и доказанный профиль безопасности указывают на значительный потенциал для лечения выпадения волос в будущем», — рассказали ученые.

По итогу ученые запатентовали приготовленную сыворотку. Теперь они планируют начать тестирование разных дозировок средства на коже головы людей.