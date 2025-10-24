EN
Группа Bon Jovi объявила первый тур после операции солиста

2 минуты чтения 17:35

Американская рок-группа Bon Jovi отправится в гастрольный тур в следующем году. Он станет первым после операции на голосовых связках у солиста Джона Бон Джови. Об этом сообщает издание The Rolling Stone.

Музыкант перенес хирургическое вмешательство в 2022 году, после чего группе пришлось временно прекратить выступления. Процесс восстановления и работа коллектива в это время были показаны в документальном фильме «Спасибо и доброй ночи: История Bon Jovi», вышедшем в 2024 году.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир

Тур Forever, названный в честь последнего альбома группы, стартует в июле с четырех концертов в Нью-Йорке. В августе группа выступит в Эдинбурге и Дублине, а в самом начале сентября — в Лондоне. Это первые официальные гастроли Bon Jovi за четыре года, хотя за это время группа давала отдельные концерты, включая выступление в Нэшвилле летом 2025 года.

Билеты на концерты в Нью-Йорке поступят в предварительную продажу 27 октября, а общий старт продаж назначен на 31 октября. Подробная информация появится на официальном сайте Bon Jovi.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика

«В этом объявлении много радости. Радости от того, что мы снова можем проводить эти вечера вместе с нашими замечательными поклонниками. И радости от того, что группа снова вместе. Я благодарен фанатам и участникам за терпение, которое позволило мне восстановиться и подготовиться к гастролям. Я готов и очень взволнован», — цитирует издание Джона Бон Джови.

Сообщается, что 24 октября группа выпустила Forever (Legendary Edition), обновленную версию одноименного альбома с участием Брюса Спрингстина, Робби Уильямса, Аврил Лавин и других музыкантов.

