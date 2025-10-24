Группа Bon Jovi объявила первый тур после операции солиста

Американская рок-группа Bon Jovi отправится в гастрольный тур в следующем году. Он станет первым после операции на голосовых связках у солиста Джона Бон Джови. Об этом сообщает издание The Rolling Stone.

Музыкант перенес хирургическое вмешательство в 2022 году, после чего группе пришлось временно прекратить выступления. Процесс восстановления и работа коллектива в это время были показаны в документальном фильме «Спасибо и доброй ночи: История Bon Jovi», вышедшем в 2024 году.

Тур Forever, названный в честь последнего альбома группы, стартует в июле с четырех концертов в Нью-Йорке. В августе группа выступит в Эдинбурге и Дублине, а в самом начале сентября — в Лондоне. Это первые официальные гастроли Bon Jovi за четыре года, хотя за это время группа давала отдельные концерты, включая выступление в Нэшвилле летом 2025 года.

Билеты на концерты в Нью-Йорке поступят в предварительную продажу 27 октября, а общий старт продаж назначен на 31 октября. Подробная информация появится на официальном сайте Bon Jovi.

«В этом объявлении много радости. Радости от того, что мы снова можем проводить эти вечера вместе с нашими замечательными поклонниками. И радости от того, что группа снова вместе. Я благодарен фанатам и участникам за терпение, которое позволило мне восстановиться и подготовиться к гастролям. Я готов и очень взволнован», — цитирует издание Джона Бон Джови.

Сообщается, что 24 октября группа выпустила Forever (Legendary Edition), обновленную версию одноименного альбома с участием Брюса Спрингстина, Робби Уильямса, Аврил Лавин и других музыкантов.