Военные учения в Германии закончились перестрелкой с полицией

Участвовавший в военных учениях в городе Эрдинг солдат армии Германии получил ранения в результате перестрелки с местной полицией, сообщает Deutsche Welle.

Полиция Баварии подтвердила, что такой инцидент действительно произошел вечером 22 октября. Полицейские получили сообщение о вооруженном человеке и направили крупные силы на место его обнаружения. Выстрелы прозвучали из-за «неправильной интерпретации» происходящего.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Ранение оказалось легким, военнослужащий был эвакуирован сразу после того, как полиция и армия разобрались в ситуации. Его отпустили из госпиталя уже через несколько часов после инцидента. Полицейские заявили, что их действия не создали угроз для населения города.

Журналисты со ссылкой на таблоид Bild пишут, что военные открыли огонь по прибывшим полицейским учебными патронами — солдаты посчитали правоохранителей, задействовавших для операции вертолет, частью программы учений. Те же в ответ начали стрелять уже боевыми патронами.

Бундесвер проводит учения под названием Marshal Power в нескольких городах Баварии. Военные отрабатывают ситуацию нападения на государство, входящее в альянс НАТО. В учениях принимают участие 500 военных полицейских при поддержке сотен сотрудников экстренных служб полиции, пожарных и спасателей. Инцидент произошел в первый день учений, которые продлятся до 29 октября.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

В ходе учений в том числе отрабатываются сценарии работы в «условном тыловом районе» за линией фронта, где потенциальный противник может применять беспилотники и проводить акты саботажа. Военная полиция здесь должна обеспечить безопасность населения и руководить перемещениями войск.

Армия не выпустила собственного заявления об инциденте, сославшись на пресс-релиз баварской полиции. Бундесвер подтвердил легкие ранения у одного из военнослужащих, его госпитализацию и последующую выписку. Расследование, как сообщается, ведется «компетентными органами» совместно с Бундесвером.