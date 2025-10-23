Экс-чемпиона мира по шахматам из России обвинили в нападках на американского гроссмейстера перед его «неожиданной» смертью

Всемирная шахматная федерация (ФИДЕ) изучает публичные обвинения экс-чемпиона мира по шахматам из России Владимира Крамника, которые он выдвигал в адрес американского гроссмейстера Даниэля Народицкого перед его смертью. Об этом Reuters сообщил гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский.

ФИДЕ сообщила о смерти 29-летнего Народицкого 20 октября. Официально причины его смерти пока не названы. В заявлении его семьи, опубликованном Charlotte Chess Center, говорилось, что смерть шахматиста наступила «неожиданно».

Впервые 50-летний российский шахматист обвинил Народицкого в нечестной онлайн-игре в 2024 году. По данным русской службы Би-би-си, на протяжении года Крамник публиковал посты об американском гроссмейстере и настаивал на проведении расследования.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Сам Народицкий отрицал все обвинения. В ставшем для него последнем стриме в Twitch шахматист признался, что конфликт с Крамником негативно повлиял на его психологическое состояние.

Смерть американского гроссмейстера на этой неделе потрясла шахматное сообщество. По данным Reuters, ряд авторитетных представителей мира шахмат резко раскритиковали Крамника.

В своем стриме экс-чемпион мира Магнус Карлсен назвал поведение Крамника по отношению к Народицкому «ужасным». Индийский гроссмейстер Нихал Сарин в соцсети X написал, что Крамник «должен ответить за свои действия». По его словам, Народицкий «испытывал большой стресс» из-за обвинений со стороны российского шахматиста.

Чемпионка Великобритании по шахматам Йованка Хуска поддержала решение ФИДЕ начать расследование, а стример Немо Чжоу призвала исключить Крамника из официальных реестров ФИДЕ и признать недействительным его звание чемпиона мира.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

Ранее ФИДЕ выразила соболезнования семье Народицкого и объявила, что наградит его специальной премией посмертно.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как господин Крамник излагает свои взгляды — это наносит серьезный вред шахматному сообществу. Господин Крамник должен понимать, что речь идет не просто о его мнении, а о сформированной позиции, которая, исходя от экс-чемпиона мира, может разрушить карьеру и благополучие отдельных шахматистов», — говорилось в заявлении Федерации.

В разговоре с Reuters Крамник, обвиняющий многих шахматистов в нечестной онлайн-игре, заявил, что не хочет комментировать заявление ФИДЕ. Он отметил, что предпочел бы «рассказать всю историю целиком».