Интернет и мемы

Аудитория порносайтов сильно упала в Британии из-за проверки возраста

2 минуты чтения 14:01 | Обновлено: 15:35

В Великобритании резко сократилась посещаемость порносайтов после введения властями строгих мер по проверке возраста. Об этом пишет Financial Times.

По данным регулятора Ofcom, посещаемость порносайтов в Великобритании упала почти на треть. Владеющая крупнейшими порносайтами компания Aylo, в свою очередь, сообщила, что новый закон «Об онлайн-безопасности» (Online Safety Act) привел к падению трафика на Pornhub на 77%.

«Честно говоря, мы были потрясены», — заявила газете руководитель отдела по работе с сообществом и брендом Aylo Алекс Кекеси.

На фоне вступления в силу нового закона о проверке возраста, в Великобритании резко возросло использование VPN-сервисов, позволяющих обходить ограничения и скрывать местоположение пользователей. По данным Ofcom, число ежедневно активных пользователей VPN-приложений после июля удвоилось и достигло примерно 1,5 миллиона, однако к концу сентября снизилось до одного миллиона.

Однако Кекси подчеркнула, что компания Aylo не зафиксировала значительного роста трафика «из-за рубежа», который можно было бы объяснить использованием VPN британскими пользователями.

«Мы не видим, чтобы какой-то малоизвестный остров внезапно стал источником аномально высокого трафика», — сказала она.

По словам представительницы Aylo, часть аудитории просто перешла на другие порносайты, которые пока не внедрили обязательную проверку возраста и все еще доступны через поисковики. Именно такие ресурсы, как отмечает Кекеси, чаще содержат экстремальный контент.

«Мы потеряли трафик, но это не значит, что люди перестали смотреть порно. Они просто перешли на другие сайты. Мы в Aylo тщательно следим, чтобы весь контент на наших платформах был законным, соответствующим нормам и основанным на согласии. Но главная проблема в том, что на других сайтах это далеко не так», — добавила она.

Новые меры о защите британских детей от порнографии вступили в силу в июле. По данным Ofcom, для проверки возраста пользователей самый посещаемый в государстве сервис Pornhub использует проверочный код из SMS-сообщений или электронной почты. На других сайтах, как отмечается, пользователям необходимо пройти сканирование лица или проверку банковских карт.

В Aylo тем временем призывают власти сделать систему проверки возраста более эффективной. Например, проверять возраст пользователей на уровне устройства или операционной системы, с автоматическим включением «безопасного поиска» (safe search), а не полагаться на каждую отдельную платформу. По словам Кекеси, пользователи больше доверяют свои данные крупным технологическим компаниям как Apple, Google или Microsoft, чем сайтам для взрослых.

