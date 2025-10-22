Зумеры захотели вернуться в 2000-е

Представители поколения Z устали от эстетики и моральной строгости 2010-х и стали романтизировать эпоху начала нулевых. В моду снова возвращаются блестки, широкие джинсы, раскладные телефоны и цифровые камеры. Однако вместе с этим зумеры решили раскрыть и свою «темную сторону», которая чаще принимает тревожные и беспрецедентные формы, пишет Fortune.

Как сообщает журнал, сейчас прогулка по главным улицам Нью-Йорка, Лондона и Сеула ощущается как съемочная площадка клипа конца 90-х. Там можно встретить молодых людей в широких джинсах, с заколками-бабочками в волосах, в коротких топах и с раскладными телефонами в руках.

Благодаря зумерам, сейчас в моду вернулись некогда популярные в начале нулевых бренды Juicy Couture, Baby Phat и Von Dutch. По данным опроса GlobalWebIndex Zeitgeist 2023 года, 56% представителей поколения Z испытывают ностальгию по 2000-м, а 37% — по 1990-м.

Популярность эпохи нулевых получила название Y2K (сокращенно от year 2k или year 2000). Сообщается, что под хэштегом с этим названием опубликовано большое количество роликов с миллионными просмотрами, где зумеры делают макияж с эффектом «мерцающих теней», используют зернистые фильтры и учатся создавать прически, характерные для того времени.

Эксперты отмечают, что эта тяга к прошлому не просто ностальгия, а своего рода культурная реакция на современный мир, полный политической напряженности и социальных изменений. Поколение Z, по мнению аналитиков, ищет способы справиться с тревогой и усталостью, возвращаясь к более свободному и менее строгому стилю жизни, который ассоциируется с началом 2000-х.

Однако за этим увлечением скрываются и более тревожные явления. Fortune напомнил про недавний скандал, связанный с массовой утечкой сообщений из закрытого чата молодых республиканцев, в которых звучали расистские, антисемитские и насильственные высказывания.

СМИ и правозащитные организации назвали этот скандал поводом для серьезных опасений. По их словам, молодежная культура быстро сместилась от миллениальской «просвещенности» к гораздо более «нигилистичным и нестабильным» формам.