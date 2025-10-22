EN
Самолет сбил пешехода в США

2 минуты чтения 19:35

В штате Калифорния самолет сбил пешехода при экстренной посадке, сообщает пожарная служба города Лонг-Бич. В результате инцидента пилот легкомоторного самолета и пострадавшая женщина были госпитализированы.

По данным спасателей, днем 21 октября самолет совершил аварийную посадку на одно из футбольных полей в Хартвелл Парке. Самолет получил повреждения шасси, при этом его фюзеляж остался целым.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

«Прибывшие подразделения обнаружили небольшой самолет, лежащий на брюхе с поломанными шасси. Фюзеляж самолета был целым. При посадке самолет столкнулся с пешеходом в парке», — сказано в сообщении.

При посадке воздушное судно столкнулось с 40-летней женщиной, которая находилась в парке. Она, а также пожилой мужчина, управлявший самолетом, были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Хорошая новость в том, что все могло быть гораздо хуже. И нам повезло, что обошлось без жертв и серьёзных травм» — заявил мэр Лонг-Бич Рекс Ричардсон.

Согласно информации на сайте Aviation Safety Network, легкомоторный самолет Rutan Long-EZ с бортовым номером N8183K при аварийной посадке получил значительные повреждения. Воздушное судно было выпущено в 1986 году.

Я боюсь летать на самолете. Как с этим справиться?
Я боюсь летать на самолете. Как с этим справиться?
Спросили у эксперта, как побороть аэрофобию
Общество2 минуты чтения

В день аварии самолет совершил получасовой перелет из Комптона во Френч-Вэлли, а во время обратного перелета он был вынужден приземлиться в Лонг-Бич примерно в 17 километрах от Комптона. По данным сервиса Flightaware, последний полет N8183K длился 26 минут. По данным Long Beach Post, самолет направлялся не в Комптон, а в аэропорт Лонг-Бич. 

Пожарная служба сообщает, что полиция обеспечивает безопасность на месте аварийной посадки, также власти начали расследование происшествия.

