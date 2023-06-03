Аэрофобия — довольно распространенная проблема, и люди, у которых она есть, не просто боятся летать — они избегают полетов. Даже если куплены билеты и оплачен отель, они могут просто не приехать в аэропорт. Вместе с психотерапевтом Андреем Каменюкиным разбираемся, как проявляется аэрофобия и чем она отличается от обычной тревоги перед полетом.

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Что такое аэрофобия? Как она проявляется?

Аэрофобия — это страх полетов. Она проявляется в том, что человек старается не летать. Если же человек летит, он испытывает невыносимый дискомфорт и панику.

Основной симптом аэрофобии — чувство страха в ответ на предстоящий контакт со всем, что связано с авиацией. Чем ближе запланированный полет, тем более ярко выражено ощущение тревоги. Однако просто волнение перед перелетом — не обязательно аэрофобия. Если вы переживаете перед вылетом, но не пытаетесь избежать его, скорее всего, у вас нет аэрофобии.

К физиологическим симптомам относятся учащение сердцебиения и дыхания, напряжение в руках, мышечная дрожь. Например, человек может вжиматься в подлокотники, пытаться встать, нервно ходить по проходу самолета.

Некоторые люди с аэрофобией все-таки летают. Их избегание проявляется, например, в попытке «отрегулировать» переживания с помощью анксиолитиков (препаратов, уменьшающих тревожность) или алкоголя. Иногда незадолго до полета они выпивают так много, что их приходится буквально заносить в самолет и выносить оттуда. Увы, этот метод не решает проблему. Если в какой-то момент человеку придется лететь без «вспомогательных препаратов», страх только усилится.

Почему возникает аэрофобия?

Как правило, важную роль играет личный опыт. Например, человек пережил полет в зоне турбулентности и начал воспринимать ее как угрозу жизни, хотя на самом деле это относительно безопасное явление.

Иногда чувство страха возникает после того, как человек узнал о трагедии. Проще говоря, кто-то рассказал, что его друзья попали в авиакатастрофу, и у него сформировалось представление, что все полеты опасны. После эмоционального рассказа можно подумать, что авиация — это институт по уничтожению людей, а не, например, способ путешествовать и общаться с людьми из разных стран.

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Помимо этого, причиной аэрофобии может быть восприятие мира как угрозы. Речь идет о людях, которые в принципе считают окружающий мир небезопасным. Такое мировоззрение формируется в связи с детским и подростковым опытом. Возможно, человек неоднократно сталкивался с ситуациями, когда ему казалось, что окружающая среда враждебна, и у него закрепился этот паттерн. Или же родственники постоянно убеждали его в том, что мир опасен. Поэтому, даже если человек не пережил негативный опыт с самолетом, ему будет казаться, что авиация — это часть одной большой угрозы.

Как можно справиться с аэрофобией?

Справиться с аэрофобией помогает психотерапия. В частности, тут полезны когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия ответственности. Курс психотерапии при таком запросе должен состоять из нескольких важных шагов.

В первую очередь человеку нужно определить мотивацию борьбы с аэрофобией. Следует понять, чего он лишается, когда отказывается от полетов: может быть, это встречи с друзьями, путешествия, деловые поездки и карьерный рост. Это также поможет понять, что человек приобретает, если он станет летать.

Второй шаг — разобраться с триггерами в полете. Почему даже небольшая турбулентность кажется опасностью? Изучение того, как устроен самолет, может успокоить человека и показать ему, что современные летательные аппараты безопасны. Конечно, психотерапевт не всегда может ответить на специализированные вопросы про авиацию. В таком случае будет полезно самостоятельно изучить тему с помощью видео или статей.

Следующее — соприкосновение с моделью мира, в которой человек интерпретирует все вокруг как опасность и пытается это контролировать. Нужно поработать над тем, чтобы принять свою неспособность контролировать все вокруг.

Человеку с аэрофобией также важно научиться снижать уровень активности симпатической вегетативной нервной системы. Она отвечает за реакции возбуждения и активируется, когда есть угрозы (например, полет). Другой отдел вегетативной нервной системы — парасимпатический — отвечает за «торможение» и позволяет почувствовать себя спокойнее.

Помочь расслабиться в стрессовой ситуации могут медитативные и дыхательные практики. Но они не помогут побороть страх. Это просто решения, которые могут стабилизировать эмоциональное состояние в моменте. Эффективнее всего использовать техники, которые подразумевают переключение внимания. Например, «квадрат». Для нее нужно найти предмет прямоугольной формы — это может быть монитор впереди стоящего кресла или столик. Затем сфокусируйте взгляд на левом верхнем углу и вдохните, считая до четырех. Переместите взгляд на правый верхний угол и задержите дыхание, считая до четырех. Переместите взгляд на правый нижний угол и выдохните, считая до четырех. Переместите взгляд на левый нижний угол и задержите дыхание, считая до четырех.

Конечно, даже после долгого курса психотерапии человек не станет летать абсолютно бесстрашно. Цель работы со специалистом — прекратить избегать полетов, однако это не равно состоянию абсолютного покоя. Вполне допустимо, что после психотерапии человек будет волноваться и тревожиться во время турбулентности. Однако его эмоции будут гораздо менее интенсивными.